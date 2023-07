Pour pallier le crime dans les commerces, la Colombie-Britannique leur offre de l’aide

Face à l’augmentation d'actes criminels dans les commerces, notamment une hausse du vol à l'étalage, le gouvernement de la Colombie-Britannique annonce qu’il offrira de l’aide financière aux petites entreprises.

Un programme provincial de rabais, qui se chiffre à 10,5 millions de dollars, doit permettre aux entreprises d’accéder jusqu’à 2000 $ en cas de réparations causées par du vandalisme et jusqu’à 1000 $ pour mettre en place des mesures de prévention de gestes criminels.

Il sera proposé à compter de l’automne, signale le gouvernement.

Des commerces en tout genre ont vu leurs coûts augmenter dans ce domaine, indique Fiona Famulak , présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique.

Les visages changent, les techniques aussi

En Colombie-Britannique, l’une des provinces où le coût de la vie est parmi les plus élevés au pays, des gérants de petites entreprises font face à de plus en plus de cas de vol à l’étalage.

C'était facile auparavant de deviner qui faisait du vol à l'étalage, mais maintenant, ça peut être n'importe qui. Le vol a changé de plusieurs manières. Tu ne vois plus des gens partir avec un sac entier d'épicerie, les gens tentent plutôt de prendre quelques items , explique Sentheepan Senthivel, propriétaire de Greens Organic and Natural Market, à Vancouver.

Les caméras de surveillance et les réflexes des employés font partie des moyens quotidiens des petits épiciers.

Ouvrir en mode plein écran Selon le Conseil canadien du commerce de détail, le vol à l'étalage est en hausse à travers le pays (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Du côté des grands magasins, les techniques de surveillance sont de plus en plus sophistiquées : vérification des reçus, paniers d’épicerie qui se verrouillent et notamment des barrières aux sorties des supermarchés.

Ces fonds pourraient être dépensés d'une autre façon, plutôt que d'empêcher les gens d'avoir accès à de la nourriture, qui est un bien essentiel , estime Leona Antoine, une cliente interrogée à la sortie d'une grande surface.

