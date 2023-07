Cliniques et frais d’adhésion : le NPD réclame une enquête élargie

Le Parti conservateur uni a ordonné une enquête sur une clinique de Calgary, Marda Loop, qui prévoit de faire payer des frais d’adhésion à ses patients en échange d’un accès préférentiel à des soins de santé. Mais le Nouveau Parti démocratique estime qu'une enquête à l'échelle de la province est nécessaire.

L'opposition officielle soutient qu’une telle enquête permettra de déterminer combien de cliniques médicales ont effectivement recours à cette pratique qui, selon Santé Canada, va à l'encontre de la Loi canadienne sur la santé.

Le gouvernement conservateur affirme ne pas avoir connaissance d'autres cliniques offrant des services moyennant des frais d'adhésion non conformes à la législation en vigueur.

Si d'autres cliniques commencent à offrir des services similaires moyennant des frais d'adhésion, comme l'a fait Marda Loop , Services de santé Alberta prendra des mesures similaires , indique Scott Johnston, porte-parole de la ministre de la Santé, Adriana LaGrange.

La semaine dernière, la clinique médicale Marda Loop a envoyé un message à ses clients indiquant qu'elle passerait à un système d'adhésion pouvant coûter jusqu'à 4800 $ pour un abonnement familial.

La révélation de cette affaire a provoqué des réactions en chaîne, notamment de Santé Canada et du gouvernement albertain.

David Shepherd, porte-parole du NPD en matière de santé, pense qu'il existe d'autres cliniques albertaines recourant aux mêmes pratiques.

À la recherche d'autres cliniques

Lors d'une conférence de presse mercredi, David Shepherd, porte-parole du NPD en matière de santé, dit penser qu'il existe des preuves qu’il s’agit d’une pratique qui existe dans d’autres cliniques albertaines.

Devant les journalistes, le NPD a fait état d'une deuxième clinique à Calgary, située dans le sud-ouest de la métropole, qui offrirait un service de premier ordre à 5200 $ l'année.

CBC /Radio-Canada n’a pas pu confirmer l'existence d'une telle structure tarifaire à la clinique.

Un porte-parole du ministère provincial de la Santé dit qu'il cherchait à obtenir davantage d'informations.

Les cliniques offrant des services privés remontent notamment à l'époque où le NPD était au pouvoir. D’après David Shepherd, le parti avait lancé une enquête à son arrivée au pouvoir, mais malheureusement, ce travail n'a pas été achevé avant les élections de 2019 .

Le ministère de la Santé, désormais dirigé par Adriana LaGrange (photo), affirme ne pas avoir connaissance d'autres cliniques offrant des services moyennant des frais d'adhésion non conformes à la Loi canadienne sur la santé.

Le gouvernement promet la transparence

Le ministère albertain de la Santé promet que de plus amples détails concernant l'enquête sur la clinique Marda Loop seront communiqués au fur et à mesure qu'ils seront disponibles.

Dans une déclaration, Santé Canada indique que des cliniques de soins de santé primaires qui font payer aux patients des frais d'inscription et d'adhésion annuelle existent dans un certain nombre de provinces : Santé Canada a soulevé cette question auprès des provinces en vertu de la Loi canadienne sur la santé et leur a demandé d'enquêter.

Santé Canada ajoute que les conclusions de ces enquêtes ont généralement indiqué que ces cliniques fournissent à leurs membres une gamme de services non assurés, tels que les services nutritionnels.

Toutefois, dans certains cas, comme cela semble être le cas à la clinique Marda Loop, ces frais sont également une condition préalable à l'accès aux services assurés [c’est-à-dire les services médicaux nécessaires] de la clinique , dit l’autorité de santé publique du Canada.

Avec les informations de Joel Dyden et de Jason Markusoff