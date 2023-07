Le feu près de Behchokǫ̀ loin d’être maîtrisé, les autorités appellent au calme

La population doit rester « calme » et faire sa part pour prévenir davantage de feux, a déclaré la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, lors d’une première conférence de presse sur le feu de Behchokǫ̀ mercredi.

La situation change vraiment rapidement , a-t-elle ajouté.

Selon les autorités, le feu couvre plus de 100 000 hectares, soit une progression d’environ 40 000 hectares en 24 heures, et a atteint Behchokǫ̀ dans la nuit de mardi à mercredi. Pour le moment, trois maisons de Behchokǫ̀ ont été perdues, mais une évaluation précise des dommages pourrait prendre du temps.

Mes pensées sont avec les résidents de Behchokǫ̀ et les propriétaires de chalets le long de la route 3 qui ont dû partir et qui regarde de loin les feux de forêt menacer leur communauté et leur maison , a mentionné le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, Shane Thompson.

C’est un scénario déchirant auquel nous faisons face pour la cinquième fois cet été.

Ouvrir en mode plein écran Shane Thompson est ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le feu est à environ 3 km au nord d’Edzo, la communauté voisine de Behchokǫ̀, et à 45 km au nord-ouest de Yellowknife.

Ouvrir en mode plein écran La route 3, entre Fort Providence et Behchokǫ̀, était recouverte d'une épaisse fumée le 26 juillet. Photo : Radio-Canada / Paul Moore

La portion de la route 3 entre Yellowknife et Behchokǫ̀, où brûle le feu, est fermée depuis 13 h mercredi entre les kilomètres 238 et 334. La route a été fermée puis rouverte quelques fois depuis vendredi dernier.

Les conditions peuvent changer rapidement et sans préavis , a indiqué le ministère de l’Infrastructure dans un tweet.

Si la fermeture de la route devait être prolongée, les autorités aideraient avec le passage de véhicules essentiels, comme les camions de livraison de denrées, a souligné le gouvernement.

Environ la moitié des résidents de Behchokǫ̀, soit 1050, sont enregistrés au centre d’évacuation de Yellowknife. Beaucoup ont choisi de se rendre dans les communautés de Fort Providence, Enterprise et Hay River.

Selon la ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, 125 personnes sont restées à Behchokǫ̀ : Ils ont des rôles sur place dans la suppression [du feu] et la protection des infrastructures. Ce n’est pas un groupe qui refuse de partir, mais qui a une raison d’être sur les lieux.

Toutes les communautés à risque

Jusqu’à présent, la saison des feux de forêt a coûté environ 30 millions de dollars, selon le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. À titre de comparaison, la saison des feux de 2014 qui était la pire dans toute l’histoire du territoire avait coûté 56,1 millions de dollars.

Caroline Cochrane a indiqué que son gouvernement allait demander de l’aide financière d’Ottawa : [La saison des feux] est à moitié terminée et on n’a pas fini de dépenser.

Ouvrir en mode plein écran La première ministre des T.N.-O., Caroline Cochrane, a accueilli les évacués de Behchokǫ̀ à leur arrivée à Yellowknife lundi soir. Photo : Radio-Canada / Liny Lamberink

Et le temps anormalement chaud et sec dans l’ensemble du territoire laisse présager une autre moitié de saison difficile. C’est l’un des étés les plus chauds et secs qu’on ait vus depuis des décennies et on ne reçoit pas de pluie , a dit la première ministre.

Ouvrir en mode plein écran La route 3 le 26 juillet 2023. Le feu a enjambé la route 3 et forcé sa fermeture à quelques reprises depuis le 21 juillet. Photo : Radio-Canada / Paul Moore

Pour le ministre Thompson, il ne fait aucun doute que toutes les communautés sont à risque, incluant Yellowknife. Pour le moment, les vents et les conditions sont à notre avantage et Yellowknife n’est pas menacée, dit-il, mais le vent pourrait tourner. [...] Dame Nature peut être difficile à prédire.

Nous sommes très pragmatiques et nous ne voulons pas dire que [Yellowknife] n’est pas à risque. Ça fait partie de notre planification.

La Ville de Yellowknife, de son côté, a publié mercredi un aperçu de son plan d’évacuation, incluant les mesures à prendre si un feu de forêt menaçait la capitale.

Selon le niveau d’urgence et la menace, les résidents pourraient se mettre à l’abri sur place ou devoir quitter la ville. Les centres d’évacuation et les moyens pour s’y rendre seraient déterminés lors de l'activation du plan d’évacuation, en partenariat avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.