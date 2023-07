21 nageurs au départ de la Traversée internationale du lac Saint-Jean samedi

Vingt-et-un nageurs prendront le départ du 32 km de la 69e Traversée internationale du lac Saint-Jean samedi à Péribonka, soit 13 hommes et huit femmes.

Les organisateurs se réjouissent de voir que plusieurs nouveaux visages défieront les eaux du lac et qu’ils seront en plus nombreux à le faire contrairement à l’an passé.

Je vous dirais qu’on est très contents cette année de constater un retour à la normale du nombre de nageurs, donc c'est 21 nageurs à l'heure actuelle, on a eu quelques annulations, qu'on accueille dans les eaux du Pekuakami cette semaine, donc on est très heureux de ça, puis du calibre aussi de ces nageurs-là qui est très très élevé , a expliqué la présidente du conseil d’administration, Jessica Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Jessica Tremblay est la présidente de la 69e Traversée internationale du lac Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les athlètes sont arrivés à Roberval mercredi en vue des festivités du traditionnel souper dans les rues.

Publicité

Parmi les nageurs à surveiller, il y a le double champion du monde Axel Reymond, de la France, et l’Italien Matteo Furlan.

En 2022, l'épreuve avait été remportée par l'Italien Edoardo Stochino en 6 h 55.

Deux Québécois au départ

Deux Québécois prendront le départ, soit William Racine, de Québec, et Philippe Lacasse, de Saint-Georges.

William Racine avait été contraint à l’abandon l’an passé.

Plus motivé que jamais. L'an passé, j'étais là pour apprendre, d'une façon ou d'une autre, peu importe le résultat. J'ai appris beaucoup sur la natation en eau froide dans la dernière année. Puis cette année, je pense que je suis bien entouré, puis bien prêt là pour la traversée , a commenté William Racine.

Ouvrir en mode plein écran Le duo frère-sœur australien, Bailey et Madisyn Armstrong, sera de la partie. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Pour sa part, Philippe Lacasse a mis toutes les chances de son côté.

Publicité

Je me suis entraîné avec Édouard Bélanger, qui l'a fait en 2021, qui avait gagné, puis juste à le voir s'entraîner, puis à le voir faire la traversée, ça m'a vraiment donné le goût. Puis cette année, c'était une bonne opportunité pour moi. J'avais le temps de m'entraîner pour la faire. Tout ça fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans , a exposé le nageur beauceron.

Par ailleurs, la réglementation a été modifiée quant au port de la combinaison isothermique, qui aide également pour la flottaison. Maintenant, il n'y a plus d’entre-deux. À partir du moment où l'eau du lac Saint-Jean sera à 18°C, la combinaison ne sera pas permise.

Un souper couru

Pour ce qui est du souper dans les rues, qui fait partie des festivités entourant la Traversée, le centre-ville de Roberval avait retrouvé ses airs des belles années, avec des milliers de personnes de part et d'autre des tables installées.

Une foule estimée à 10 000 convives, selon les organisateurs, était présente sur le boulevard Saint-Joseph. Plusieurs personnes sont arrivées très tôt pour s'assurer des meilleures places... et tourtières.

Ouvrir en mode plein écran Encore une fois cette année, le centre-ville de Roberval était bondé pour le traditionnel souper dans les rues de la Traversée internationale du lac Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

On arrive tôt parce qu'on aime ça. On vient regarder les gens, les préparatifs. On a déjà tout apporté nos choses, il manque juste les tourtières. Puis on est venu à 10 h ce matin pour attendre, pour réserver nos tables puis prendre nos places. On est 40 personnes, la famille, des amis, donc on est quand même beaucoup , a partagé une dame avant le souper.

L'an dernier, pour la première édition post-pandémique, 10 000 personnes étaient de la partie. Des formules adaptées avaient été organisées en 2020 et 2021.

À 12 000 personnes, une table de 2 km, peux-tu trouver ça au Québec quelque part? Non, c'est pour ça qu'on vient ici , a lancé en riant un homme.

Pour clore la soirée, la formation Valaire fera danser la foule à partir de 23 h.

Avec les informations de Roby St-Gelais et Simon Roy-Martel