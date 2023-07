La plupart des enfants autistes en Ontario attendant des services cliniques de base financés par la province ne les recevront pas de si tôt, indique un document obtenu par La Presse canadienne grâce à une demande d’accès à l’information.

Le document, inclus dans le cartable de transition du nouveau ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, Michael Parsa, dresse un portrait beaucoup plus complet du Programme ontarien des services en matière d'autisme que celui présenté par le gouvernement Ford.

La province doit dépenser 667 millions de dollars pour ce programme, mais seulement 20 000 enfants profiteront de services cliniques de base.

Les parents de près de 60 000 enfants cherchent à recevoir des services par l’entremise du programme.

Les familles peuvent avoir accès à une foule de services du Programme ontarien des services en matière d’autisme, mais la plupart des enfants et des jeunes ne recevront pas de financement pour les services cliniques de base à court ou moyen terme , note le document.

D’après Alina Cameron, la présidente de la Coalition ontarienne de l'autisme, plusieurs familles paient elles-mêmes pour de la thérapie pour leurs enfants, faute de financement provincial, et cherchent à savoir si elles doivent réhypothéquer leur maison pour subvenir à leurs besoins.

En mars, plus de 12 000 enfants étaient inscrits aux services cliniques de base et 6 400 avaient complété l’entrevue de détermination des besoins, qui établit le niveau de financement requis pour l’enfant.

Avec les informations de La Presse canadienne