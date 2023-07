Le train léger sera remis en service lundi avec une flotte réduite de véhicules

Le train léger d’Ottawa devrait être de service lundi prochain avec une fraction de sa flotte de véhicules, a indiqué OC Transpo, mercredi. Des autobus de remplacement R1 continueront, en parallèle, d’assurer des déplacements sur le circuit.

Le constructeur du train, Alstom, et le Groupe de transport Rideau (GTR), le consortium qui a construit la ligne de la Confédération, ont fourni un plan à OC Transpo dans lequel figurent de nouvelles exigences en matière de sécurité, notamment le remplacement de tous les moyeux de roue et les essieux de tête et de queue tous les 60 000 kilomètres .

D’ici à ce que le remplacement des pièces qui s’impose soit effectué, OC Transpo prévoit mettre en circulation des trains à une seule voiture, qui desserviront toutes les stations de la ligne de la Confédération, toutes les sept à huit minutes environ.

Selon OC Transpo, seulement environ un dizaine des 45 véhicules de la flotte seront disponibles. Les trains seront de petite taille, pouvant accueillir la moitié des 600 passagers habituels.

« Un parc de véhicules de cette taille combinée au service d’autobus R1 fournira la capacité nécessaire pour faire face aux volumes actuels des usagers », a assuré la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, dans une note de service envoyée aux élus et médias, mercredi.

Normalement, un train est constitué de deux voitures, mais le système du train léger est conçu pour fonctionner avec des trains à une seule voiture, a indiqué OC Transpo.

« OC Transpo et le Groupe de transport Rideau (GTR) ont effectué une évaluation des risques et confirmé qu'étant donné que le réseau était conçu à l'origine pour permettre le fonctionnement avec des trains à une seule voiture et à deux voitures, il n'y avait pas d'autres risques pour la sécurité des usagers sur les quais des stations ».

Le train léger d’Ottawa est à l’arrêt depuis le 17 juillet, après la découverte d’une anomalie technique sur le système de roulement d’un des véhicules.