Des rives du fleuve impropres à la baignade

Des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) à bord du bateau-laboratoire Lampsilis, ont analysé l’eau du fleuve Saint-Laurent et ils en arrivent au constat que les rives du fleuve sont souvent impropres à la baignade. Même les éclaboussures d’eau sont à éviter.

Au cours des trois dernières années, le chercheur François Guillemette de l' UQTR et son équipe ont sillonné le fleuve Saint-Laurent entre le pont Laviolette à Trois-Rivières et la municipalité de Neuville vers Québec pour prélever des centaines d'échantillons de part et d'autre du fleuve.

Les résultats montrent de forts taux de concentration de coliformes fécaux, particulièrement au Nord, dans le secteur de Trois-Rivières et de la MRC des Chenaux. Des concentrations qui sont trop importantes la majorité du temps pour permettre la baignade, mais aussi pour permettre le contact secondaire avec les gouttelettes d'eau, comme lorsqu'on fait du kayak.

La majorité de nos échantillons dans le fleuve semble être d'origine humaine. On a quelques échantillons qui ont démontré que les oiseaux aussi, par exemple migrateurs, lorsqu'ils passent, peuvent aussi être une [...] assez importante [source] de contamination. Mais en général, ce sont vraiment les égouts municipaux qui sont problématiques.

Profiter des rives à ses risques et périls

Le chercheur ajoute que ce n’est pas uniquement la Ville de Trois-Rivières qui est responsable de la contamination. Elle provient aussi en partie de la partie en amont du fleuve.

Il constate que des gens profitent des abords du fleuve même s’ils ne s'y baignent pas. C'est au risque et péril comme on dit et je comprends très bien les gens de vouloir se réapproprier le fleuve. Je pense que c’est un objectif qui est très louable. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir se rendre là.

Le degré de contamination peut varier selon le temps, selon les conditions météorologiques comme la pluie ou la chaleur ou même selon l’endroit. Les activités des autres villes peuvent avoir des répercussions selon les courants.

Des gestes à poser

Pour Rébecca Pétrin, la directrice générale d’Eau secours, il est important de continuer à investir dans des installations pour désinfecter les eaux et de réduire la quantité d’eau à traiter. Ça veut dire que toutes les eaux pluviales ne doivent pas aller dans les égouts, elles ne sont pas contaminées, elles devraient aller directement dans le fleuve comme ça, ça limite la quantité d'eau à traiter.

Finalement, elle considère qu’il est important que les citoyens soient informés en temps réel sur les conditions de baignade dans le fleuve, car certaines journées sont plus favorables que d’autres.

L'étude a été effectuée sur une période de trois ans pendant l'été uniquement. Mais, pour pouvoir établir une tendance, il faudrait la poursuivre afin d'avoir une meilleure idée de la situation.

Avec les informations d’Amélie Desmarais