Récolte du bois brûlé : la Coopérative de Petit Paris en forêt au début du mois d’août

La Coopérative forestière de Petit Paris, à Saint-Ludger-de-Milot, a appris vendredi qu'elle pourra récolter une partie du bois qui a brûlé au Saguenay-Lac-Saint-Jean en raison des feux de forêt.

Le bois brûlé récolté devrait représenter un tiers du volume annuel habituel de l’entreprise.

Il y a un comité qui s'est formé avec les gens du ministère [des Ressources naturelles et des Forêts] à Québec. Après quelques rencontres, on a su vendredi, dans le fond, pour notre région quels étaient les aides ainsi que les secteurs qui seraient priorisés et attribués pour la récolte de ces volumes-là. Donc nous on s'attend à rentrer dans nos secteurs à partir du début août pour être capable d'aller récolter , a dévoilé Alain Paradis, directeur général de l'entreprise.

Depuis quelques semaines, l'industrie forestière met beaucoup de pression sur Québec pour obtenir l'autorisation de récolter le bois incendié le plus rapidement possible, avant qu'il ne soit ravagé par des insectes nuisibles, notamment la larve du longicorne noir.

Elle gruge le bois pour être capable de s’installer puis faire son nid. Elle s’installe très rapidement. On se retrouve avec des trous de vers dans le bois. Ça vient affecter la qualité du bois , a expliqué Alain Paradis.

Ouvrir en mode plein écran Le bois brûlé peut être récupéré par l'industrie forestière. Photo : Radio-Canada

Le directeur général croit toutefois que le travail n'aurait pas pu être fait plus rapidement.

Je pense qu'on a collaboré, l'industrie et le ministère à faire en sorte que ça se fasse le plus vite possible, donc honnêtement, c'était difficile d'aller plus rapidement, même si on l'avait souhaité. Maintenant, je pense qu'il faut comprendre aussi qu'il faut un temps minimal de préparation aussi puis de coordination à faire , a-t-il poursuivi.

Depuis le début de l’été, 1,5 million d’hectares ont été brûlés dans la zone intensive au Québec.

