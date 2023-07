En C.-B., la Nation Gitxsan récupère des terres qui avaient été cédées à Ottawa

Après plus de 70 ans de lutte, la Nation Gitxsan obtient gain de cause face à Ottawa et récupère des terres cédées au gouvernement fédéral depuis 1948.

Le conseil de bande Gitanmaax est parvenu à un accord avec le fédéral, qui devra lui verser 6,1 millions de dollars pour la fin de l’action en justice.

En 1948, le conseil avait cédé au gouvernement canadien 140 000 mètres carrés de terrain, dédiés à la construction d’une école mixte pour Autochtones et allochtones près de la réserve de la communauté. Le terrain a plutôt servi à l’expansion du village d’Hazelton.

Nous demandions le retour de ce terrain à la Nation depuis le début des années 1950, mais le Canada a longtemps ignoré nos requêtes et a continué de vendre nos terres à des colons, jusque dans les années 1970 , déclare Tracey Woods, conseillère en chef élue de la bande Gitanmaax.

En 1987, le conseil a finalement décidé de poursuivre le gouvernement canadien en Cour fédérale et en 2001, devant le Tribunal des revendications particulières.