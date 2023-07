OLD ORCHARD BEACH, Maine – La petite ville côtière du Maine se passe de présentation : les Québécois l’ont adoptée il y a plusieurs décennies. S’y évader quelques jours est devenu un incontournable estival pour bien des familles qui ne se laissent pas décourager par les prix montant en flèche.

C’est une journée d’été parfaite. Le soleil brille, il n’y a pas un nuage à l’horizon et l’eau de la mer est – étonnamment – assez chaude pour que la baignade soit agréable.

À travers le bruit des vagues qui se brisent et celui des enfants qui jouent, nos oreilles entendent rapidement du français.

Claire nous interpelle et nous présente l’imposant groupe dont elle fait partie. Chaque année, elle retrouve les familles Côté et de la Durantaye, qu’elle a rencontrées ici.

En plus, on est tous beaux; c’est formidable! lance-t-elle.

Elle nous oriente vers le doyen du groupe, Marcel Côté. Celui-ci passe ses vacances à Old Orchard Beach depuis 57 ans. Il a dérogé à la tradition familiale deux fois seulement… pandémie oblige.

Accompagné de sa femme, de leurs quatre enfants et de leurs petits-enfants, il est comblé : On a des amis qu’on connaît de partout; on a du plaisir!

Il a vu l’endroit changer au fil des ans et les prix, exploser. Marcel doit aujourd’hui débourser des milliers de dollars pour héberger toute sa famille, mais pas question de mettre fin à la tradition.

On ne regarde pas ça, en autant qu’on a du plaisir! lance-t-il.

Des vacances qui coûtent plus cher

Le taux de change désavantage les Québécois, qui subissent déjà une forte inflation. Malgré tout, ceux-ci ne résistent pas à l’appel des vacances.

On n’a pas vérifié, nous avoue un touriste croisé. On s’est dit : on part, et advienne que pourra; on en profite!

Même son de cloche chez Céline : On profite des vacances; c’est ce qui compte! Le beau temps!

Cependant, les prix ont bel et bien augmenté. Il faut s’attendre à débourser plus de 200 dollars américains (260 dollars canadiens) pour se loger dans un hôtel. Le traditionnel lobster roll, ou sandwich au homard, coûte environ 25 dollars américains (33 dollars canadiens) sur la rue Principale.

Afin d’épargner de précieux dollars, plusieurs familles rencontrées ont priorisé le camping et cuisinent leurs repas plutôt que d’aller au restaurant.

Au coût que la vie coûte au Québec, les hôtels et tout, ça revient au même , fait valoir Pascale. Son conjoint, Sylvain, et elle ont fait la route depuis Alma, au Lac-Saint-Jean. Ils n’avaient jamais visité le Maine.

Ça faisait longtemps que j’avais entendu parler d’Old Orchard, alors on a décidé ça à la dernière minute. Road trip! s’exclame-t-elle avec enthousiasme, visiblement sous le charme de la petite ville.

On a déjà prévu revenir l’année prochaine! ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Fred Kennedy, propriétaire de l’Alouette Beach Resort Photo : Radio-Canada

La clientèle canadienne donne une saveur particulière à Old Orchard Beach

Fred Kennedy nous accueille chaleureusement. Bonjour! Je parle un petit peu le français , dit-il, un grand sourire au visage.

Propriétaire de trois hôtels – dont l’Alouette, ayant jadis appartenu à un Canadien –, il côtoie régulièrement les Québécois. Et il les aime!

Les Canadiens passent toujours du bon temps. Ils arrivent heureux et repartent heureux à la fin des vacances. Même s’il y a parfois de petits pépins, rien ne peut gâcher leur séjour , souligne-t-il.

Ses 130 chambres se louent entre 200 et 500 dollars américains (entre 260 et 660 dollars canadiens) la nuit. Il tente de garder des prix raisonnables, mais cette année, il a décidé de les augmenter.

Nous sommes une entreprise, après tout, et nous devons rester concurrentiels , ajoute-t-il.

Visiteurs canadiens dans le Maine 2019 : 2,3 millions de visiteurs; 1,3 milliard de dollars de dépenses

2020 : 362 000 visiteurs; 213 millions de dollars de dépenses

2021 : 63 600 visiteurs; 32 millions de dollars de dépenses

2022 : 734 100 visiteurs; 413 millions de dollars de dépenses

Des revenus non négligeables pour le Maine

La communauté d’affaires d’Old Orchard Beach tient à sa clientèle canadienne : l’argent que cette dernière dépense a une incidence dans ses coffres.

Un commerçant m’a raconté qu’au moins 60 % de sa clientèle était canadienne cette année , nous dit Kim Howard, directrice de la Chambre de commerce d’Old Orchard Beach.

L’absence de touristes canadiens s’est fait sentir pendant la pandémie. Ils sont revenus nombreux l’an dernier, à la réouverture des frontières, mais cette année, Mme Howard constate un véritable retour en force .

Nous avons l’impression qu'ils sont plus nombreux encore cette année, alors que déjà, on trouvait qu’ils étaient beaucoup l’an dernier.

Tous les Québécois que nous croisons nous accostent avec le sourire, heureux. Ils ne semblent pas se préoccuper du coût de leur escapade. Tout ce qui compte, pour le moment, c'est le temps qu’il fera demain.