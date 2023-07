Un an après l’arrivée de milliers de demandeurs d’asile en provenance du Québec à Niagara Falls, les nouveaux arrivants commencent à intégrer le marché du travail, mais des défis demeurent pour cette population en quête de refuge au pays.

Des demandeurs d’asile entrés au pays par le chemin Roxham, en Montérégie, ont commencé à arriver dans la ville touristique ontarienne l’été dernier.

À un certain moment, Ottawa louait 1959 chambres dans 13 hôtels. Aujourd’hui, seulement 1378 chambres dans 7 hôtels sont retenues, et il n'y aura plus que 5 hôtels d’ici quelques semaines.

Nous avons presque 2500 demandeurs d’asile dans la région, dont 230 francophones. Au plus fort, on était à 4000 réfugiés , illustre Bonaventure Otshudi, directeur des services aux nouveaux arrivants du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara.

Bonaventure Otshudi, le directeur des services aux nouveaux arrivants du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, affirme que beaucoup de demandeurs d'asile ont obtenu leur permis de travail.

Beaucoup de demandeurs d’asile ont reçu leur permis de travail, souligne Bonaventure Otshudi. L'obtention de permis était très très difficile au départ, dit-il, mais depuis, la situation s’est beaucoup améliorée . Des agents de Service Canada rencontrent les migrants directement dans la région.

Mais d’autres problèmes demeurent, à commencer par le logement. Les montants offerts par le programme Ontario au travail ne suffisent souvent pas à payer un loyer, dénonce Naromie Azar, la présidente de l’organisme Regohva.

De surcroît, dit-elle, la majorité des propriétaires qu’elle et son organisme abordent ne veulent pas louer leur maison à de nouveaux arrivants , parce qu'ils craignent que ces derniers ne paient pas leur loyer.

On veut expliquer aux propriétaires qui sont les nouveaux arrivants puisqu’ils n’ont pas les problèmes que l’on pense. Ils représentent le Canada du futur.

Peu de logements

L’enjeu du logement est très difficile , résume Bonaventure Otshudi. Pas seulement parce que ça coûte cher, mais aussi puisqu’il n’y en a pas de disponibles , poursuit l’intervenant.

Dernièrement, Naromie Azar a rencontré Frank Campion, le maire de Welland, une municipalité à une vingtaine de minutes de Niagara Falls. Il m’a dit qu’ils sont au courant des difficultés liées au logement, mais que malheureusement, ça touche toute la région. Donc, ils n’ont pas vraiment de plan pour dire quand ce sera résolu.

La présidente de l'organisme Regohva Naromie Azar tente de trouver des logements pour des demandeurs d'asile.

Toutefois, en janvier 2023, la Société canadienne d’hypothèques et de logement relevait que l’offre de logements locatifs avait augmenté plus rapidement que la demande dans la région du Niagara l’année précédente.

Par contre, selon l’Association des agents immobiliers de Niagara, le prix des maisons est passé de 391 300 $ à 667 100 $ entre janvier 2019 et juin 2023.

Les gens nous disent qu'ils ont passé plus de sept mois, huit mois, dans les hôtels. Les espaces dans les hôtels sont très, très limités.

Naromie Azar, qui est aussi agente de service à une succursale de la Caisse Desjardins, à Welland, tente par tous les moyens d’aider les demandeurs d’asile à trouver un domicile, même en se portant garante de locataires. Quand une personne a une famille de 3, 4 ou 5 personnes, elle a de la difficulté à trouver une maison , témoigne-t-elle.

Au travail

Tant bien que mal, plusieurs demandeurs d’asile ont reçu leur permis de travail dans la région du Niagara. D’après Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 60 % des personnes transférées du Québec vers l’Ontario depuis juin 2022 ont obtenu un permis de travail.

D’après Naromie Azar, les demandeurs d’asile travaillent principalement dans deux secteurs : la peinture et la rénovation, ainsi le domaine de l’agriculture. Généralement, ce sont des emplois à temps partiel , précise-t-elle.

Le travail donne un sentiment d’appartenance et de fierté aux demandeurs d’asile, soutient Bonaventure Otshudi. Il leur donne aussi une autonomie. Mais si tu ne parles pas anglais dans cette région, ce n’est pas évident , rappelle le représentant du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara.

Bonaventure Otshudi soutient que le travail donne un sentiment d'appartenance et de fierté aux demandeurs d'asile.

En mai, Bonaventure Otshudi a demandé au Collège Boréal, qui compte sept campus dans la province, s’il pouvait offrir le programme de préposé aux services de soutien personnel aux demandeurs d’asile. Ce programme requiert toutefois une maîtrise de l'anglais langue seconde de niveau 6. Le collège n’offre pas actuellement de cours d'anglais aux demandeurs d’asile.

En octobre 2021, une demande de financement a été déposée auprès de la province pour pouvoir le faire. Le Collège Boréal prévoit pouvoir offrir le programme de préposé aux bénéficiaires pourvu que la question du financement des cours d’anglais se règle et que la province rembourse les droits de scolarité liés à ces programmes.

L'importance de la patience

Naromie Azar prône avant tout la patience aux demandeurs d’asile qu'elle aide. Quand ils me pressent pour des choses, je prends mon temps pour demander : "Est-ce que vous êtes sûrs que c'est ça que vous voulez?" avant d'aller jusqu'au bout , explique-t-elle.

D'après Bonaventure Otshudi, le maire de Niagara Falls, Jim Diodati, photographié ici, n'offre pas le même appui aux demandeurs d'asile qu'en 2022.

Il y a un an, les intervenants auprès des demandeurs d’asile comme Naromie Azar et Bonaventure Otshudi pouvaient compter sur l’appui du maire de Niagara Falls, Jim Diodati, qui n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Mais cet appui, malheureusement, n’est plus là , remarque Bonaventure Otshudi.

Il y a plein de touristes à Niagara Falls. Il veut voir des retombées économiques dans sa ville et je comprends cela, mais face à une crise humanitaire, ça prend également des maisons exceptionnelles pour pouvoir aider ces gens-là.

Avec les informations de Jérémie Bergeron