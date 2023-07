De nombreux services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS consacrés aux jeunes sont de plus en plus débordés. Le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, qui comprend le point de service de Val-du-Lac, affiche d’ailleurs un taux d’occupation record, selon l’établissement.

Le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation accueille actuellement 140 jeunes en Estrie. La majorité d'entre eux, c’est-à-dire 119, sont hébergés au point de service de Val-du-Lac, qui a dû créer trois unités de débordement sur place depuis 2021.

Deux autres unités de débordement ont vu le jour au centre-ville de Sherbrooke au printemps : une sur la rue Bowen Sud et une autre sur la rue Jean-Maurice. Au total, 21 jeunes y sont logés.

Taux d’occupation sans précédent

Tous sites confondus, le taux d’occupation total du Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation est de 171 % en 2023, contre 129 % en 2022, selon les chiffres fournis par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Il s'agit d'un taux d’occupation sans précédent , admet Geneviève Chabot, directrice des programmes jeunesse au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

À Val-du-Lac, on a transformé des bureaux en chambres. On a transformé un lieu d’apaisement en chambre , explique Mme Chabot.

Pour l’instant, on n'a pas eu à ouvrir de nouvelles unités, mais les unités actuelles sont à pleine capacité.

Main-d’œuvre indépendante embauchée

Pour répondre aux besoins, l'organisation fait par ailleurs appel à de la main-d'œuvre indépendante depuis décembre dernier pour des remplacements à long terme dans cinq unités de 10 à 12 jeunes.

On a demandé des remplacements à long terme. On a fait le choix de mettre cette main-d'œuvre dans une unité de 10 à 12 jeunes comme celle de Bowen pour éviter que la main-d'œuvre bouge de place en place et ne connaisse pas bien les jeunes. Ils travaillent avec des psychoéducateurs d’expérience sur place , fait savoir Geneviève Chabot.

Cette mesure est loin de régler le problème de fond, selon l' APTS , le syndicat qui représente de nombreux employés qui travaillent auprès des jeunes dans notre région. Pour nous, c’est préoccupant. Ça prend du bon personnel au bon endroit , indique Dany Roulx, représentant national de l’ APTS pour l’Estrie.

Ce n’est pas l’idéal. C'est une solution de rechange pour le CIUSSS.

On comprend qu’ils sont à la recherche de solutions, mais il faut que quelque chose se passe en Estrie, au Québec, par rapport aux services dans les centres jeunesse. Ce qu’on voit, c'est une difficulté à avoir du personnel , poursuit Dany Roulx.

Nouveau titre créé

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a également décidé de créer un nouveau titre d'emploi d'assistant en réadaptation. Un diplôme de cinquième secondaire suffit pour être embauché à ce poste. Là encore, le syndicat est sceptique.

Ce n’est pas une solution à long terme. Il y a plus de roulement, moins de stabilité. Encore une fois, on est dans des solutions qui ne sont pas pérennes mais qui soulagent temporairement le personnel , admet Dany Roulx.

Les deux parties s'entendent sur un point : des changements en profondeur s’imposent. La situation est préoccupante partout dans la province. Ce n’est pas propre à l’Estrie , conclut Geneviève Chabot.

Avec les informations de Guylaine Charette