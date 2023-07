PFAS : Mario Simard s’inquiète de l’arrivée d’un nouveau ministre de la Défense nationale

Les députés fédéraux du Bloc québécois dans Jonquière, Mario Simard, et du Parti conservateur du Canada dans Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, réagissent positivement au remaniement ministériel annoncé mercredi par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Le nouveau cabinet du gouvernement libéral est formé de 38 ministres. De ce nombre, pas moins de 23 ministres ont changé de portefeuille, alors que sept autres ont perdu leur statut de ministre.

Richard Martel s'est dit peu surpris en raison du mécontentement suscité par certains ministères auprès de la population

Il n'y a pas vraiment de surprise. La crise des passeports, le chaos dans les aéroports, les grèves, la grève de la fonction publique, les retards dans les dossiers d'immigration, les retards interminables aussi de l'assurance-emploi. Les gens nous appellent au bureau, ils veulent avoir leur chèque d'assurance-emploi qui retarde et qui retarde. Puis si je continue, il y a la crise du logement, il y a beaucoup de choses. Je pense que ce gouvernement-là, depuis huit ans, s'enfonce presque chaque année, puis il fallait s'attendre à un remaniement ministériel comme on a vu aujourd'hui , a exposé Richard Martel lors de l’émission Place publique mercredi.

Bill Blair remplace Anita Anand

Mario Simard y voit aussi une victoire de l'opposition qui réclamait une amélioration des services publics. Le député bloquiste voit tout de même des inconvénients à changer de ministre en cours de mandat, citant par exemple le départ d'Anita Anand de la Défense nationale en pleine crise des PFAS dans l’eau potable à la Baie, qui proviennent de la base de Bagotville.

Ouvrir en mode plein écran Bill Blair, le ministre canadien de la Défense. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Ça suppose aussi pour les élus de recréer des liens et pour les nouveaux ministres de se plonger dans leurs dossiers, ce qui va créer encore des délais. Je pense entre autres à la fameuse question des PFAS chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait déjà des discussions, nous, via notre porte-parole, avec Mme Anand, pour avoir plus d'informations, avoir une stratégie de rencontres de la part du ministère de la Défense avec des gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien là, je me demande aujourd'hui si tout ça va tomber à l'eau , a questionné le député Simard.

Publicité

C’est l'ex-ministre de la Protection civile, Bill Blair, qui se retrouve à la Défense nationale.

Des impacts au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Parmi les autres ministres qui risquent d’être visibles dans la région par leurs responsabilités, notons Soraya Martinez Ferrada qui est la nouvelle responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Photo : Parti libéral du Canada

De plus, le député ontarien Gary Anandasangaree succède à Marc Miller, à titre de ministre des Relations Couronne-Autochtones. Rappelons qu’une entente de principe est intervenue entre Ottawa s’est entendu avec les communautés innues de Mashteuiatsh, d'Essipit et de Nutashkuan pour la signature du Traité Petapan, alors que le droit à l’autodétermination bloque les négociations avec Québec.

Pour sa part, le député Pablo Rodriguez, qui est venu pour la dernière fois à Saguenay en mars, il passe du Patrimoine canadien aux Transports. Il sera remplacé par Pascale St-Onge, qui quitte les Sports.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Pascal Girard