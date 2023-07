Dérivation des eaux : la Première Nation Shoal Lake 40 poursuit le fédéral et Winnipeg

La Première Nation de Shoal Lake 40 poursuit le gouvernement fédéral et la Ville de Winnipeg en justice. Selon ses dirigeants, la communauté n'a pas été indemnisée concernant le détournement d'eau potable destiné à approvisionner la capitale du Manitoba, alors qu'elle n'en avait pas accès.

La Première Nation de Shoal Lake 40 est située dans le Nord-ouest ontarien, à la frontière du Manitoba.

De plus, ce système de dérivation bâti il y a plus de 100 ans a privé la communauté d'un accès routier sécuritaire, allèguent les dirigeants de cette communauté.

La poursuite judiciaire a été déposée à la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Kenora,mardi, et soutient que la construction du système de dérivation en 1915 a été une atteinte préjudiciable et a causé des perturbations dans la communauté .

Ils nous ont forcés à nous installer à cet endroit, ils nous ont arrachés à nos terres traditionnelles, simplement pour avoir accès à de l'eau potable , indique le chef de la Première Nation Shoal Lake 40, Kevin Redsky.

La Ville de Winnipeg affirme dans un courriel qu'elle n'avait pas été informée de l'action en justice, et n'a fait aucune autre déclaration. Le gouvernement fédéral n'avait pas encore répondu à la demande de commentaires.

Winnipeg avait identifié le lac Shoal comme une source potentielle d'eau pour ses habitants et le gouvernement fédéral avait, par la suite, approuvé une ordonnance d'expropriation pour déplacer une partie de la communauté afin de permettre la construction de la dérivation.

Cette construction comprenait notamment un aqueduc de 150 kilomètres destiné à transférer l'eau du lac Shoal vers Winnipeg.

La construction du canal de dérivation a isolé la communauté de Shoal Lake 40 sur une île artificielle, la privant d'un accès routier vers la terre ferme.

Selon l'action en justice, la dérive a perturbé et endommagé des zones autour de la communauté.

Les membres de la Première Nation de Shoal Lake 40 dépendent de ces endroits pour exercer leurs modes de vie traditionnels, notamment la chasse, la pêche, le piégeage et la récolte. De plus, la Première Nation affirme que l'isolement a eu des impacts économiques et sociaux négatifs sur la communauté.

Cela a négativement eu un impact sur la capacité de Shoal Lake 40 à maintenir son lien et sa relation avec les terres et les eaux du lac Shoal et de ses environs, y compris la capacité des membres à transmettre les traditions, les enseignements, les pratiques et les connaissances culturels des jeunes générations , peut-on lire dans le document.

Une communauté qui était coupée du monde

Il y a quelques années de cela, la communauté ne pouvait être accédée que par une route de glace l'hiver ou en bateau l'été. La poursuite judiciaire indique que des familles ont été forcées à quitter la communauté pour pouvoir avoir accès à des services de santé, de base, d'éducation ou aux occasions professionnelles.

Ceux qui ont choisi de rester risquaient leur vie en traversant la route de glace, ajoute la poursuite.

Plusieurs membres de Shoal Lake 40 ont perdu la vie, pendant que plusieurs autres ont vécu des expériences traumatisantes alors que la glace a pu céder sous le poids du véhicule.

Les dirigeants de la Première Nation indiquent également que les coûts liés au transport des matériaux de construction vers la communauté ont grimpé en flèche et qu'ils ont eu du mal à maintenir les infrastructures essentielles, notamment les routes et les écoles.

La région de Shoal Lake 40 a fait l'objet d'un avis concernant la qualité de l'eau potable en 1997, car son système de traitement de l'eau ne répondait pas aux exigences en matière de salubrité de l'eau potable.

En 2019, la route Freedom a été construite, reliant la communauté à la route transcanadienne. Deux ans plus tard, la Première Nation a pu lever l'avis sur la qualité de l'eau potable en inaugurant sa nouvelle installation de traitement de l'eau.

À travers cette poursuite judiciaire, la communauté veut que le gouvernement fédéral reconnaisse qu'il a manqué à ses obligations fiduciaires en ne protégeant pas les intérêts de la communauté et que la Ville de Winnipeg reconnaisse qu'elle n'a pas indemnisé Shoal Lake 40.

La Première Nation réclame une indemnisation dont le montant n'est pas précisé.

Nous voulons l'égalité. Nous avons lutté pendant de trop nombreuses années. Quel est le prix associé à ces luttes ? Ce n'est pas à moi de le déterminer , indique M. Redsky.

Avec les informations de La Presse canadienne