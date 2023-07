Peu d’effet papal à Sainte-Anne-de-Beaupré

Après un an, la visite du pape n’aura pas laissé de grand engouement touristique pour les commerces de Sainte-Anne-de-Beaupré. La période de la neuvaine de Sainte-Anne qui prend fin mercredi a tout de même fait quelques heureux, mais plusieurs commerçants sont tout de même restés sur leur faim.

Je trouve ça assez tranquille par rapport à ce que je m'étais fait avertir. Je ne sens pas un achalandage de fou , remarque Hélène Cloutier, propriétaire de la boutique Mamzelle Choses, qui en est à son premier été.

Hélène Cloutier, propriétaire de la boutique Mamzelle Choses.

Même son de cloche du côté d’Annie Lévesque, consultante en développement culturel pour le Cyclorama de Jérusalem et qui est propriétaire de la galerie d'art Ni Vu Ni Cornu, depuis 12 ans dans la municipalité. La visite du pape n'a pas du tout d'impact. On n’entend pas parler du pape. C'est correct qu'il soit venu visiter la basilique pour la réconciliation, mais cette année on est dans une autre énergie , indique-t-elle.

La neuvaine amène comme chaque année son lot de touristes, il y a plus de monde que l’an passé, mais ce n’est pas revenu au niveau d’avant la pandémie, selon Annie Lévesque.

Dans les deux boutiques, la demande pour des articles représentant la visite du pape est pratiquement absente.

Sanctuaire et restaurateurs heureux

Le tourisme religieux des pèlerins, présents pour les neuf jours de célébrations de la fête de Sainte-Anne, a au moins amené des touristes dans des restaurants de la ville et dans la basilique.

Deux restaurants du coin, Le Montagnais et le Marie Beaupré, ont indiqué avoir reçu plus de monde cette année pendant les derniers jours. C'est une neuvaine extraordinaire, il y a beaucoup de monde indique pour sa part le maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard.

Le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard.

La porte-parole du Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Assunta Bouchard, indique que les 2300 places à l’intérieur de la basilique étaient prises et que plusieurs pèlerins ont suivi sur des écrans à l’extérieur pour la messe du cardinal Lacroix.

Impossible par contre pour elle de déterminer si l’affluence vient de la fin de la pandémie ou de la visite du pape. Le maire croit tout de même que la visite du souverain pontife aura permis de mieux faire rayonner la destination à l’étranger.

La renaissance par la diversification

Sainte-Anne-de-Beaupré ne peut pas seulement compter sur le tourisme religieux pour attirer des touristes chez elle. Il faut regarder le tourisme plus largement, parce que le pèlerinage dure juste neuf jours. Il faut avoir un endroit accueillant qui soit beau à visiter. On travaille là-dessus , souligne le maire.

Après une période laborieuse marquée par la fermeture de plusieurs boutiques, le centre-ville semble renaître peu à peu. Trois nouveaux commerces ont ouvert dans la dernière année, dont le Mamzelle Choses. J'ai vu la décroissance de Sainte-Anne-de-Beaupré. Là, c'est en train de repartir avec de jeunes entrepreneurs , s'enthousiasme Annie Lévesque.

Annie Levesque, consultante en développement culturel pour le Cyclorama de Jérusalem.

On s'aperçoit que ce sont de jeunes commerçants qui viennent s'installer dans le centre-ville et ces jeunes amènent une nouvelle approche de par les réseaux sociaux, par exemple , relate Jacques Bouchard.

Il observe aussi que de plus en plus de cyclistes font escale dans le village, grâce à la Véloroute Marie-Hélène Prémont. Ils viennent nous voir, prennent un café et maintenant il y a une nouvelle petite crèmerie. J'ai l'impression qu'on est en train de créer un lieu vraiment intéressant , se réjouit le maire.

Avec des informations de Marika Wheeler