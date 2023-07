Un rapport révèle de graves lacunes dans les enquêtes sur la maltraitance dans les foyers

Des enquêtes sur des cas de maltraitance physique et d’abus sexuels dans des foyers de soins étaient gravement déficientes et sont parvenues à des conclusions erronées, selon un rapport du vérificateur général du Manitoba, Tyson Shtykalo.

Avertissement : ce texte contient des descriptions de maltraitance pouvant être choquantes pour certains lecteurs.

Le bureau de M. Shtykalo a reçu plusieurs plaintes concernant l'Office de protection des personnes recevant des soins, qui est responsable d’enquêter sur les cas de maltraitance dans les foyers.

L’Office, qui tombe sous la responsabilité du ministère de la Santé, a jugé que des allégations de maltraitance n’étaient pas fondées lorsque des victimes ont fait l’objet de gifles, de coups de poing, de coups de pied ou ont été agressées sexuellement.

Le rapport fournit trois exemples de cas où l’Office a déterminé qu'il y avait eu de la maltraitance, mais où la conclusion était quand même qu’une allégation de sévices [ NDLR abuse, en anglais] n’était pas fondée.

Dans un cas, un aide-soignant a donné un coup de pied dans le tibia d’un patient, ce qui lui a déchiré la peau. L’établissement a contacté le Service de police de Winnipeg étant donné la gravité de l’incident et de la blessure , indique le rapport.

L’allégation de sévices n’était pas fondée, selon l’Office, parce que la victime s’est totalement rétablie, qu’elle ne se souvient pas de l’incident et que l’acte de donner un coup de pied n’a pas interféré gravement ou de manière substantielle avec le bien-être de la victime présumée .

Dans un autre cas, deux aides-soignants ont tenu une personne âgée contre son lit, afin de changer ses vêtements de force en l’insultant et en menaçant de la tuer.

L’allégation de sévices n’était pas fondée parce que le comportement de la victime n’a pas changé après l’accident, selon l’Office. De plus, ce dernier ayant déjà un important handicap cognitif, malgré le caractère traumatisant de l’incident, il est peu probable que celui-ci interfère avec son bien-être.

Dans le troisième cas, un aide-soignant a frappé un patient souffrant de démence grave au visage avec la télécommande d’un lève-personne. L’employé a ensuite abaissé l’engin sur le ventre du patient qui hurlait. Le patient a notamment souffert de coupures au visage.

L’aide-soignant a été accusé de voies de fait. Initialement, un enquêteur a déterminé que la plainte pour sévices était fondée, mais le directeur de l’Office n’était pas d’accord et il a forcé l’enquêteur à modifier sa conclusion.

Bien que cela ait été un incident grave, il n’y avait pas de preuve démontrant qu’il avait interféré de manière substantielle avec le bien-être de la victime présumée ou qu’il était raisonnablement probable que ce soit le cas. Ainsi [l’allégation] de sévices n’est pas fondée pour cet incident , indique l'Office de protection des personnes recevant des soins, selon le rapport du vérificateur général.

Le rapport du vérificateur général note qu’il existe aussi un retard dans les plaintes remontant à 2018. Certaines enquêtes commencent seulement trois ans après les faits allégués.

L’Office de protection des personnes recevant des soins n’a pas produit de rapport annuel depuis 2016 et ne publie pas les conclusions de ses enquêtes, note-t-il.

L'Office de protection des personnes recevant des soins sera remplacé

Le gouvernement du Manitoba affirme avoir récemment changé la définition de sévices et de négligence et dit qu’il mettra en vigueur toutes les 12 recommandations du vérificateur général.

En conférence de presse mercredi, le ministre de la Justice, Kelvin Goertzen, a déclaré qu’il irait encore plus loin. Il a annoncé que la province allait démanteler l'Office de protection des personnes recevant des soins et le remplacer par un nouvel office indépendant, qui relèvera directement de l'Assemblée législative.

Il a dit que, étant donné les manquements de l’Office, celui-ci pourrait difficilement regagner la confiance de la population manitobaine.

Pour être clair, ce que le rapport révèle, surtout en ce qui concerne la maltraitance des aînés, est révoltant et répugnant , a affirmé le ministre.

La révélation selon laquelle les enquêteurs ont fait l’objet de pression des dirigeants de [l’Office] pour changer les conclusions de leurs enquêtes est très, très troublante et bien que le rapport n’indique pas à quel point ces situations étaient répandues pendant les deux décennies d’existence de [l’Office], aucune situation n’est acceptable, aucune , a poursuivi Kelvin Goertzen.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Uzoma Asagwara, qui est porte-parole en matière de santé du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, affirme que ce rapport illustre le triste bilan du gouvernement en matière de protection des aînés en soins de longue durée.

Depuis des années, le gouvernement Pallister et Stefanson a laissé un grand nombre de postes à pourvoir au ministère de la Santé, jusqu’à 40 % en 2022, durant la période pendant laquelle [l’Office] n’a pas enquêté sur des allégations de maltraitance , déclare Uzoma Asagwara.

Depuis des années, notre équipe du NPD réclame la création d’un défenseur des aînés indépendant [...] C’est décevant qu’il ait fallu un rapport accablant du vérificateur général pour que le gouvernement Stefanson fasse semblant d’agir.

Pour sa part, le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, réclame une enquête publique.

Les incidents détaillés dans ce rapport sont horribles, et le gouvernement a été averti à ce sujet à plusieurs reprises. Si quelqu’un traitait ainsi un aîné à la maison, il serait arrêté , ajoute Dougald Lamont.