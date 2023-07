Récupération du plastique agricole : plus de travail pour les agriculteurs

La récupération du plastique agricole nécessite désormais plus de travail pour les agriculteurs de Bellechasse. Habitués que la MRC le collecte directement sur la ferme, ils devront désormais se rendre à des points de dépôt identifiés, ce qui en décourage plus d’un à recycler.

Depuis 2017, la MRC de Bellechasse soutient avoir détourné 220 tonnes de plastique agricole des sites d’enfouissement grâce à sa collecte en porte à porte. Il lui en coûtait près de 100 000 $ annuellement pour assurer le service, remboursé par le gouvernement provincial.

Or, Québec a récemment modifié le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE), mandatant ainsi l’organisme à but non lucratif, Agri-Récup, à organiser la récupération de plastique agricole, en proposant des points de dépôt.

Dans Bellechasse, deux points de dépôt à Armagh et à Saint-Gervais peuvent recevoir du plastique d’ensilage.

En frais de distance et de temps, on vient vraiment alourdir la charge de travail de nos producteurs. C’est sûr que l’adhésion va être moindre avec ce système, qu’avec une collecte porte à porte

Yvon Dumont (à gauche) est préfet de la MRC de Bellechasse et maire de La Durantaye; William Lemelin (à droite), est président l'Union des producteurs agricoles de Bellechasse Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La MRC de Bellechasse aurait pu poursuivre la collecte en porte à porte, mais avec la venue d’Agri-Récup, l’aide financière a été coupée et la MRC n’a pas les moyens d’assumer complètement les coûts.

Ça fonctionnait à merveille. Une centaine d’agriculteurs participaient et ça continuait de s’améliorer. Le gouvernement ne fait que nous imposer des changements de règles sans consulter son monde. C’est ça que je déplore le plus. Le gouvernement n’a pas consulté ni les agriculteurs, ni les municipalités, ni les MRC et on doit s'adapter , dénonce le préfet de la MRC de Bellechasse et maire de La Durantaye, Yvon Dumont.

À la ferme L. Pouliot & Fils, deux grands sacs de résidus de plastique se remplissent par mois. La famille prévoit essayer les points de dépôt, mais ne cache pas sa déception de voir le service changé.

La difficulté pour moi, ma réalité, c’est que c'est vraiment des sacs très très pesants, un coup rempli. Quand je les mettais sur un quatre roues, c’était quand même facile de les déplacer jusqu’au chemin, tandis que dans une boîte de pick up c’est plus de manipulations , explique l’agricultrice, Maggie Pouliot.

Maggie Pouliot est agricultrice à la Ferme L. Pouliot & Fils. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

On va essayer parce que comme producteur, on veut améliorer notre empreinte écologique. On est motivé, mais c’est vraiment dommage. Je suis inquiète pour d’autres producteurs que ça va peut-être être assez pour les décourager , ajoute-t-elle.

Un programme en développement

Selon le cabinet du ministre de l’Environnement, le RRVPE a été modifié afin d’harmoniser les pratiques pour l’ensemble des régions et favoriser l’économie circulaire . Aussi, une trentaine de produits agricoles, autre que les plastiques d’ensilage, seront récupérés.

Or, depuis près d’un an, seulement une douzaine de tonnes de plastiques agricoles ont été récupérées au point de dépôt de Saint-Gervais.

Le foin est emballé de plastique qu'AgriRécup récupère ensuite si l'agriculteur fait appel à l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Le coordonnateur principal chez Agri-Récup, Francis Gauthier, admet qu’il y a place à l’amélioration.

On sait que les collectes à la porte permettent d'aller chercher plus de volume que les points de dépôt, mais le réseau est en développement. Il n’y en a pas assez, on est conscient. On vient d’être nommé. Il y aura plus de points de dépôt et ça prend toujours un deux ans avant qu’on atteigne une certaine vitesse de croisière, que les agriculteurs s’habituent et que le mot se passe , croit Francis Gauthier.

Francis Gauthier est coordonnateur principal pour Agri-Récup. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La MRC de Bellechasse ainsi que la section locale de l’ UPA ont conjointement demandé au gouvernement de modifier le nouveau RRVPE afin que du financement soit offert non pas uniquement aux points de dépôt, mais à toutes autres façons de collecter les plastiques agricoles, localement.

Près de 11 000 tonnes de plastiques agricoles, tous types confondus, ont été utilisées par l’industrie agricole au Québec en 2018, selon RECYC-Québec.