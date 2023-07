De plus en plus de foyers connectés à Internet haute vitesse

Le déploiement d’Internet haute vitesse en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec avance bien, selon l’entreprise Vidéotron.

Le fournisseur choisi par le gouvernement du Québec dans le cadre de l’Opération haute vitesse confirme que près de 70 % des résidents inclus dans le programme sont désormais branchés à la fibre optique. La construction du réseau est, pour sa part, sur le point d’être complétée.

Le délai maximal pour déployer le service dans tous les foyers est fixé au 30 septembre 2023. Par courriel, Vidéotron nous assure que cet échéancier demeure l’objectif.

Initialement, le branchement pour l’accès à l’Internet offrant des débits minimums en téléchargement de 50 Mb/s et de 10 Mb/s en téléversement devait être complété dans la province en septembre 2022, soit un an auparavant.

Pour faire face aux retards, Québec avait offert aux domiciles concernés la possibilité de souscrire temporairement au réseau satellite Starlink.

Progrès au Témiscamingue

Au Témiscamingue, le dossier est suivi de près et la MRC s'assure de faire le pont entre Vidéotron et les citoyens.

Actuellement, on est très satisfaits de l’état d’avancement des travaux. Plus ça avance, plus ça va vite. Ç’a pris environ deux mois pour passer de 10 % à 30 %, et ç’a pris deux mois pour passer de 30 % à 75 % , illustre la préfète Claire Bolduc.

Avant le déploiement du réseau, la MRC de Témiscamingue devait s’assurer que toutes les adresses sans service d’Internet haute vitesse soient acheminées au fournisseur. Lorsque son rôle a été rempli, la MRC souhaitait poursuivre son implication.

Pour assurer un service aux citoyens, on a continué à les tenir informés et à exiger de Vidéotron qu’on ait un état de situation régulier pour pouvoir donner l’information aux citoyens , souligne Mme Bolduc.

Une MRC impliquée

La préfète affirme que les citoyens sont nombreux à s’être renseignés auprès de la MRC plutôt que de se diriger vers le fournisseur.

On n’avait aucune obligation de le faire, mais je dirais qu’on est très heureux de s’être impliqués autant activement dans le dossier parce que ç’a vraiment facilité les choses , estime-t-elle.

Ce sont un peu plus de 13 000 domiciles situés dans 68 municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue qui auront accès à l’Internet haute vitesse au même tarif que les autres clients de la province.

La population peut consulter cet outil (Nouvelle fenêtre)de vérification de la disponibilité des services.