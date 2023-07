Des voix dénoncent la fermeture en 2024 d’un centre de prévention des surdoses à Vancouver

Des voix critiquent la décision de la Ville de Vancouver de ne pas renouveler le bail d’un site de prévention des surdoses, au centre-ville, dans le quartier Yaletown. Certains défenseurs affirment que cette décision laissera des lacunes dans les services offerts dans la région, où le taux de décès par surdose est le deuxième plus élevé en Colombie-Britannique.

La conséquence de ne pas offrir ces services aux gens est que les gens vont consommer seuls dans des endroits non sécuritaires, et il va y avoir des surdoses; il va y avoir des décès , croit le directeur du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, Dr Brian Conway.

Le centre de prévention des surdoses du quartier Yaletown devra fermer ou déménager d'ici mars 2024. Le Dr Conway dit qu'une fermeture n'est pas la solution. On doit tous travailler ensemble pour arriver à une solution équitable.

Le Dr Conway croit notamment que la solution passe par l'entretien de bonnes relations entre voisins pour éviter que la communauté ne soit dérangée, tout en répondant aux besoins des personnes les plus vulnérables.

Un vide dans les services offerts aux consommateurs

Des conseillers municipaux de l'opposition et des défenseurs des consommateurs affirment que cette décision laissera un vide dans les services offerts aux consommateurs du centre-ville de Vancouver et fera d'eux des boucs émissaires qui n'ont nulle part où aller.

Guy Felicella, un conseiller clinique pour le Centre des substances de la Colombie-Britannique (BCCSU) dit que c’est une situation déchirante. Cette installation a été mise en place, car elle est nécessaire pour sauver des vies , explique-t-il en précisant que [le centre-ville de Vancouver] est la deuxième zone où le taux de surdose est le plus élevé en dehors du quartier du Downtown Eastside.

Pourquoi la Ville prend-elle cette décision?

Le conseiller Peter Meiszner, membre de la majorité ABC et résident de Yaletown, dit qu'il a entendu des résidents se plaindre de la propreté, des drogues et du fait qu'ils ne se sentaient pas en sécurité lorsqu'ils passaient devant le centre de prévention des surdoses.

Il y a plusieurs problèmes avec ce site, outre le fait qu'il est assez petit », soutient-il. « Il n'y a pas de zone pour faire la queue. Il n'y a pas de zone de détente pour les personnes qui utilisent le site, et il n'y a pas non plus de zone réservée à l'inhalation sur le site.

Nous devons tous coexister. Il ne s'agit pas seulement de votre communauté. C'est la communauté de tout le monde.

Par ailleurs, une proposition de recours collectif contre le site, déposée au début de l'année, accusait ses exploitants de gérer une activité maladroite .

Dans une situation comme celle-ci, je trouve qu'il est plus facile de faire de la réduction des risques un bouc émissaire [...] que d'offrir un logement aux personnes en difficulté , dit M. Felicella.

Trouver des solutions à la crise des surdoses

Bien que la décision de ne pas renouveler le bail du centre de prévention des surdoses ait été prise par le personnel de la Ville et non par le conseil municipal lui-même, Christine Boyle, une conseillère municipale, souligne que cela montre que la majorité ABC au pouvoir n'apporte pas de solutions à la crise des surdoses.

Ce dont nous avons besoin, c'est d'un espace plus grand dans ce quartier pour répondre aux besoins , a-t-elle affirmé à CBC /Radio-Canada. Ce que je demande, c'est que le maire et la majorité ABC renouvellent le bail du centre de prévention des surdoses de Yaletown jusqu'à ce qu'un meilleur site soit trouvé dans le quartier, afin de ne pas perturber les services.

Selon la Ville de Vancouver, l'ouverture du site de prévention des surdoses en 2021 a mené à une hausse de la criminalité dans le quartier Yaletown.

Un porte-parole de la régie de la santé Vancouver Coastal s'est également dit déçu par cette décision. Il a ajouté que l'autorité sanitaire avait répondu aux préoccupations de certains voisins en rencontrant régulièrement les locataires et en ramassant les seringues jetées et les détritus dans les zones voisines du centre de prévention des surdoses.

Le ministère provincial de la Santé mentale et des Dépendances a également déclaré que la décision de ne pas renouveler le bail est décevante et qu'il soutiendrait la régie dans la recherche d'un autre site.

Avec des informations d’Ashkay Kulkarni