Trois personnes survivent à une attaque d’ours polaire au Nunavik

Trois personnes ont été attaquées par un ours polaire durant leur sommeil dans la nuit de mercredi, alors qu'elles campaient sur les berges de la baie d’Ungava, au nord de la communauté de Kangiqsualujjuaq.

Une femme de 25 ans et un homme de 70 ans ont été blessés par l’animal, qui a pu pénétrer dans la tente de canevas où le groupe dormait. Le troisième campeur, un homme de 35 ans de Kangiqsualujjuaq, n’a pas été blessé.

L’ours a finalement été tué avec une arme à feu, et un signal d’urgence a été envoyé vers 4 h du matin grâce à un dispositif satellitaire inReach.

Les campeurs ont été évacués Kangiqsualujjuaq, à plus de 100 kilomètres du lieu de l'attaque.

Le Service de police du Nunavik (SPN) a averti le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de l’Armée canadienne, qui dispose d’hélicoptères.

C’est finalement un navire de l’équipe de recherche et sauvetage de la communauté de Kangiqsualujjuaq qui a été déployé pour venir en aide aux trois campeurs.

Ils sont arrivés sur les lieux un peu après 6 h du matin et le groupe a été évacué vers la communauté. Les deux victimes ont subi des blessures importantes, mais on ne craint pas pour leur vie.

Ils ont tout de même été transférés à l'hôpital de Kuujjuaq pour y être soignés.

Pour le SPN , cette situation rappelle l’importance d’avoir en sa possession un dispositif de communication en cas d'urgence.

Les dispositifs satellitaires comme le inReach permettent d'envoyer des messages et des signaux d'urgences en cas de problèmes dans les territoires éloignés.

C’est important d’avoir les bons outils quand on va sur le territoire. On ne sait jamais quand quelque chose peut arriver. Ça peut potentiellement sauver des vies. [...] Pas seulement pour des ours polaires, mais pour tout imprévu qui peut arriver dans notre environnement isolé , explique le directeur adjoint à l’administration du SPN , Shaun Longstreet.

La présence d’ours blancs est bien connue dans la région, mais les attaques sont rares. En 2012, une attaque était survenue dans le même secteur de la baie d’Ungava. Une résidente de Kangiqsualujjuaq avait été transportée à Montréal pour y subir une intervention chirurgicale d’urgence.