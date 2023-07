Petit et grand se réunissent sous le soleil au Festival folk de Calgary ce week-end

Au moment où le Festival folk de Calgary met les artistes musicaux sous les feux de la rampe, les organisateurs affirment que l'esprit communautaire est tout aussi important au succès de l'événement qui a lieu pour une 44e fois.

Nous sommes vraiment fiers des liens tissés avec la communauté locale, tant au niveau du parrainage qu'au niveau du renforcement des liens eux-mêmes , affirme Sara Leishman, directrice générale du festival qui se déroule au Prince's Island Park du 27 au 30 juillet.

Avec un espace dédié aux familles, des camions de cuisine de rue, des partenaires tels que la brasserie locale Big Rock et la distillerie Eau Claire, cet événement annuel a su se tailler une place de choix à Calgary, attirant bien plus que des amateurs de musique.

Ouvrir en mode plein écran Sara Leishman (à gauche), directrice générale du Festival folk de Calgary, le musicien Carter Felker (au centre), et Kerry Clarke, directrice artistique du festival, rappelle que l'esprit communautaire reste toujours aussi important au succès de l'événement. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

La musique folklorique était peut-être au centre du festival à ses débuts, mais aujourd'hui, des talents musicaux du monde entier, aux sons tout aussi diversifiés, composent la programmation de l'événement.

Publicité

Nous avons de tout : du blues, du roots, du hip-hop, du funk, du folk, du country, et de la musique traditionnelle venant du monde entier , indique Kerry Clarke, directrice artistique du Festival folk. Nous n'avons donc pas de heavy métal, ni de musique classique, mais nous avons presque tout le reste!

Le festival de quatre jours débute ce jeudi avec la légende de la musique country Emmylou Harris, ainsi qu'avec la participation d'autres artistes, dont Tanya Tucker, Matt Mays, Andrew Bird et The Sadies.

La liste des 70 musiciens internationaux comprend également des artistes francophones, comme la Montréalaise Dominique Fils-Aimé et le duo pop afro-cubain multilingue Ibeyi.

À écouter : Dominique Fils-Aimé en concert au Festival Folk de Calgary

C'est un festival pour tous les âges, où les bébés et les octogénaires se côtoient, ce qui fait que les gens se comportent différemment [comparé à d’autres festivals] , explique Kerry Clarke. Le fait d'être dans ce magnifique parc crée également un environnement très accueillant et ouvert, où toute la planification est axée sur notre public.

Environ 1600 bénévoles participent à l'organisation du festival.

La responsable des bénévoles, Madeleine Gustavson explique que ces personnes sont impliquées dans tout, de la mise en place de la scène à assister les artistes avec leur équipement, jusqu'au démontage des installations à la toute fin du festival.

Ouvrir en mode plein écran La responsable des bénévoles, Madeleine Gustavson indique que 1600 bénévoles participent à l'organisation du Festival folk de Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

La communauté de bénévoles ici est très spéciale avec beaucoup d'entre eux qui reviennent année après année , remarque-t-elle. On a des bénévoles qui commencent à 13 ans et puis on en a aussi qui sont dans leur cinquantaine, soixantaine et même soixante-dizaine.

En tant que festival créé par et pour la communauté en 1980, les organisateurs tiennent à ce que l'objectif reste inchangé.