Un Franco-Ontarien amène sa boulangerie dans les rues

Le métier de boulanger se faisant de plus en plus rare, Michel Pouliot de Cochrane, Ontario, se réinvente pour survivre en amenant sa boulangerie dans les marchés des villes voisines.

Cochrane [avec] 5000 de population, ce n’est pas tout à fait assez gros pour soutenir une boulangerie. Ma clientèle est très fière, très fidèle, mais ce n’est pas tout à fait assez , raconte Michel Pouliot, boulanger depuis 45 ans.

Michel pèse chacune de ses pâtes afin de s'assurer que le poids corresponde à celui d'un pain cigare ou d'un pain sous-marin. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Deux fois par semaine, il emballe ses produits frais dans sa remorque pour les offrir aux gens de Timmins et d’Iroquois Falls.

M. Pouliot confie que son commerce n’aurait pas pu survivre sans les petits marchés locaux, surtout pendant la pandémie de COVID-19.

Il faut que tu ailles où est-ce qu’il est le monde. Si tu restes juste icitte à te tourner les pouces: ''Rentre! Rentre! '' [...] Si tu restes tout seul dans ton petit coin, on ne serait pas icitte.

Il trimballe ainsi 28 différentes sortes de pains et quelques pâtisseries qu’il confectionne tous comme on le faisait autrefois, à la main.

Le boulanger chorégraphe

Dans sa cuisine, Michel est tel un danseur. Il maîtrise sa chorégraphie qu’il peaufine depuis ses débuts dans le métier.

Sa journée commence toujours de la même façon. Il descend de son appartement, situé en haut de la boulangerie, vers 5 heures et il boit non pas son café, mais sa boisson gazeuse favorite, un 7 UP.

Après avoir pétri sa pâte, Michel utilise cette machine qui la roule pour en faire des pain de formes allongés. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Après, tout est chorégraphié au quart de tour. Il sort ce qu'il a préparé la veille de 18 heures à 21 heures pour l'envoyer dans le four à vapeur.

Ensuite, on commence à mélanger les pâtes, on travaille les pâtes sur la table, tu continues à garder un œil sur [la balancelle] que les choses sont en train de lever. Il faut que tu fasses sûr d'allumer ton fourneau , explique le Franco-Ontarien natif de Cochrane.

À l’instar des danseurs qui font leur chorégraphie au rythme de la musique, Michel travaille au rythme de la pâte.

Une fois que tu mélanges la levure avec l’eau, c’est un produit qui bouge. Il faut que tu suives. Tu n’as pas le temps de dire : ''Heille! Attends 15 minutes puis m’a revenir.'' Il n’y a pas de 15 minutes. S’il est prêt à sortir, il faut qu’il sorte.

Michel ne reste pas là à se tourner les pouces pendant les 45 minutes que son pain lève. Il en profite pour confectionner des pâtisseries, encore une fois à la main.

Michel Pouliot a fait sa marque avec ses beignets aux pommes. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ce serait facile de juste faire du pain. [... ] Si tu trouves quelque chose d’autre à faire, il faut qu’il soit fait en 45 minutes, tu ne peux pas faire quelque chose pour une heure et demie. Ça va levé, puis ça va tomber , prend-t-il soin de préciser. Il fait toutes les étapes sans jamais utiliser de minuterie.

Je n’ai jamais travaillé avec de cadran, je n’ai jamais travaillé avec des sonnettes. C’est tout le temps à l'œil puis à la pensée. Si je mets des pâtisseries danoises, des croissants [au four], je sais que j’ai le temps de faire frire deux [plateaux] d'apple fritters puis regarde probablement qu’ils vont être prêt , raconte le boulanger.

Un métier de plus en plus rare

Sur ce corridor de la route 11, le métier de boulanger disparaît à petit feu.

Simon Dubosq de La Boulangerie à Kapuskasing a récemment mis en vente son commerce en vue de prendre sa retraite.

De son côté, Michel Pouliot envisage la retraite à 65 ans. Il en a maintenant 62.

À c’t’heure, c’est du box baking comme tu as chez Value-Mart; les magasins d’épicerie. Les produits, ça rentre tout congelé , souligne celui qui voit tranquillement l’industrialisation tuer son métier.

Michel Pouliot se prépare à récupérer ses pains sous-marins dans son four. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Une chose que je dis tout le temps, moi, mon pain, si tu l'achètes aujourd’hui [mardi]. Samedi, tu vas voir du moisi, tu vas voir du vert dessus , dit-il en comparant le pain qu’on retrouve dans les magasins qui peut durer de deux semaines à un mois.