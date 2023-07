L’Université Algoma et l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) ont bonifié une entente de partenariat mercredi concernant la recherche et la formation au sujet de la santé mentale et des toxicomanies.

Cette entente est l’occasion pour notre corps professoral et pour nos chercheurs de collaborer directement avec l'Université de l' EMNO pour faire progresser l’établissement du Mental Health and Addictions Research and Training Institute , a déclaré Asima Vezina, rectrice et vice-chancelière de l’Université Algoma.

Elle a ajouté que cela permettra d’améliorer les soins pour les patients, les familles et les communautés tout en améliorant les programmes d’éducation et de formation interdisciplinaires sur la maladie mentale .

La Dre Sarita Verma, rectrice et vice-chancelière de l'Université de l' EMNO , a rappelé que la santé mentale et les toxicomanies représentent un fardeau économique et social.

Le Nord de l’Ontario fait partie des régions du Canada les plus touchées par la crise des opioïdes selon le nombre de surdoses pour 100 000 habitants.

L’Université de l’ EMNO , devenue indépendante l’an dernier, cherche à élaborer de nouveaux programmes, a affirmé la Dre Verma.

Alors que nous continuons de penser aux occasions de croissance, la santé mentale est un des thèmes incontournables.

Le député provincial de Sault Ste. Marie, Ross Romano, a noté que l’institut représente une solution locale à un problème national.

Un pas vers une présence accrue de l’Université de l’EMNO à Sault-Sainte-Marie

Le conseil des gouverneurs de l'Université Algoma a autorisé l'agrandissement d'un bâtiment pour accueillir le nouvel institut de recherche et de formation.

Ce n’est pas un grand espace, mais il s'agit d'une première étape , a indiqué Asima Vezina, rectrice de l'Université Algoma.

Des plans d’agrandissement sont déjà sur la table.

Le maire de Sault-Sainte-Marie, Matthew Shoemaker, a indiqué lors de la conférence de presse que la Ville pourrait fournir des locaux pour aider l’Université Algoma.

Mme Vezina souhaite par ailleurs la construction d'un campus de l'Université de l'EMNO à Sault-Sainte-Marie.

Ouvrir en mode plein écran L’Université de l’EMNO a deux campus principaux, à Sudbury et à Thunder Bay, dans des bâtiments qui appartiennent encore pour le moment à l’Université Laurentienne et à l’Université Lakehead, respectivement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Sault-Sainte-Marie, notre troisième plus grand site d’enseignement dans le Nord, est un précieux partenaire de longue date , a affirmé la Dre Sarita Verma.

Elle a souligné que l’Université de l’ EMNO a un mandat qui couvre tout le Nord, de Kenora à Temiskaming Shores.

Le député fédéral de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan, a souligné que ce partenariat vient combler un certain vide.

Certains ont même comparé l’absence relative de l’EMNO à Sault-Sainte-Marie, une ville située entre Sudbury et Thunder Bay, à un trou de beigne , a rappelé M. Sheehan avec humour. On peut maintenant dire que le trou de beigne sera comblé.

Avec les informations d'Orphée Moussongo