Un mois après une violente tempête, trois ministres se rendent à Edmundston

Près d’un mois après la violente tempête de pluie qui s’est abattue sur Edmundston, le maire de la municipalité a reçu la visite de trois ministres du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui sont venus constater les dégâts. Pour le maire, il s’agissait de l’occasion idéale pour discuter d’aide financière.

Le 29 juin, les résidents d’Edmundston ont été pris par surprise par des accumulations d’eau de 150 millimètres par endroits. Plus de 230 propriétés, ainsi que des routes, des ponts et des ponceaux ont été endommagés.

Mercredi, trois ministres se sont rendus sur place pour constater la situation et les efforts mis en place pour rebâtir ce qui a été endommagé. Il s’agit du ministre de la Sécurité publique Kris Austin, du ministre des Transports et de l’Infrastructure Richard Ames et du ministre des Gouvernements locaux Glen Savoie.

Les ministres Kris Austin, Richard Ames et Glen Savoie ont constaté l'ampleur des dégâts sur la route 120 entre Edmundston et Haut-Madawaska. Le pont temporaire comprend une seule voie et des feux sont en place pour contrôler la circulation. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

On a aussi besoin de comprendre la réalité de ce qui s’est passé le 29 juin dernier, et aussi savoir l’aide financière qui va pouvoir nous aider , lance le maire d’Edmundston, Éric Marquis, en conférence de presse mercredi.

S’adapter pour prévenir d'autres dégâts

Pour le maire, cette visite est la bienvenue et le rassure pour la suite des choses. Il explique que les ministres se sont engagés à appuyer la municipalité dans ses efforts de reconstruction et d’adaptation, sans donner plus de détails.

Éric Marquis affirme vouloir éviter qu’une telle situation se reproduise. C’est pourquoi la municipalité a embauché une firme de consultants qui recommandera des changements qui pourraient être apportés aux infrastructures.

On a vécu un événement qu’Edmundston n’a jamais vécu avant et ça va prendre des mesures qu’on n’a jamais peut-être faites avant.

La rue Canada à Edmundston a été inondée par les pluies torrentielles le 29 juin dernier. Photo : Gracieuseté : Cathy Dunphy Michaud

Le maire parle de changements importants et soutient que la municipalité ne peut faire cavalier seul et demande l’aide de la province.

On a besoin de revoir au complet le système à Saint-Jacques. On a besoin de comprendre pourquoi il y a eu un mélange d'eau sanitaire avec l’eau de surface , dit-il.

Une visite un mois après la tempête

Le ministre Kris Austin se défend d’avoir attendu trop longtemps pour venir constater les dégâts à Edmundston. Il n'est pas inhabituel de se laisser un peu de temps [avant une visite] pour s'assurer que les travaux vont bon train et voir comment ce processus s'est déroulé.

Il soutient que les efforts faits par la municipalité sont un modèle pour le reste de la province .

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, affirme que son ministère fera ce qu'il peut pour aider la municipalité d'Edmundston. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Il ajoute que la municipalité a été très efficace, compte tenu de la gravité des dommages.

Je tiens à m'engager au nom du ministère à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre ces efforts avec le maire , dit Kris Austin. Son avis est partagé par le ministre des Gouvernements locaux, Réjean Savoie.

Avec les informations de Mathilde Pineault