Coup d’envoi du 47e Festival international de musique baroque de Lamèque

Le 47e Festival international de musique baroque de Lamèque au Nouveau-Brunswick présentera neuf concerts du 27 au 29 juillet. Le compositeur Jean-Sébastien Bach est à l’honneur, cette année.

Jean-Sébastien Bach a été un compositeur de musique baroque important et plusieurs événements ce week-end ont pour but d’adapter sa musique avec une touche un peu plus moderne.

Jeudi, l’Ensemble ArtChoral présente le spectacle Hallelujah, un programme d’œuvres chorales de la famille Bach ; car son fils Johann Christoph Bach et son cousin Johann Ludwig Bach étaient également musiciens. Le spectacle a lieu à l’église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-de-l’Île.

Parmi les autres concerts pour rendre hommage au compositeur, le claveciniste Bertrand Cuiller présente vendredi un récital dédié à son œuvre, à l’église Saint-Raphaël.

Bertrand Cuiller sera aussi en représentation samedi soir en compagnie du gagnant du premier prix du Concours de musique ancienne Mathieu-Duguay 2022, le violoniste Guillaume Villeneuve. Ils interpréteront des sonates de Jean-Sébastien Bach à l’église Saint-Antoine-de-Padoue de Miscou.

Le compositeur Jean-Sébastien Bach est issu d'une famille où l'on est musicien de père en fils.

En plus des concerts hommage à Bach, l’horaire du week-end compte notamment un concert sur une dizaine de guitares de collection des 17e, 18e et 19e siècles et un duo de flûte à bec et percussions.

L’Ensemble Caprice chantera avec un orchestre à guichet fermé pour l’événement de clôture, Magnificat!, samedi soir. Pour démystifier le travail des musiciens, la générale de ce concert sera ouverte au public.

La musique baroque sous les projecteurs

Inventé au 17e siècle, la musique baroque à traverser les épreuves du temps. Selon le directeur artistique du festival Vincent Lauzer, cette musique ne manque pas de charme.

La musique baroque, on disait que c’était la musique parfaite pour exprimer les passions , lance-t-il. On voulait qu’une œuvre puisse refléter les sentiments humains […] C’est une musique de communications.

Après la mort de Jean-Sébastien Bach en 1750, on a considéré que sa musique était démodée, avant d'y revenir au 19e siècle et d'en reconnaître toute la puissance.

La musique baroque est aussi beaucoup plus accessible que ce que certains pourraient penser, soutient le directeur artistique.

Ce qu’on ne réalise pas parfois c’est qu’on en connaît déjà beaucoup de la musique baroque , dit Vincent Lauzer. Il y a beaucoup de thèmes classiques qu’on n’associe pas nécessairement à la musique baroque parce que l’on connaît moins le terme, mais qu’on a entendu dans les séries télé, dans la publicité.

Le directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamèque et flûtiste, Vincent Lauzer, fera aussi parti de la programmation.

Au Festival international de musique baroque de Lamèque, on se fait devoir de se réinventer chaque année, tout en honorant les traditions de la musique baroque.

Il y en a pour tous les goûts , promet Vincent Lauzer. Tous ceux qu’on convainc de venir à nos événements, je crois, sont assez charmés par le pouvoir de cette musique-là.

Avec des informations de Kristina Cormier