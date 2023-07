Un long détour pour livrer les marchandises au nord des Territoires du Nord-Ouest

En raison du niveau extrêmement bas du fleuve Mackenzie, un détour de 4000 à 5000 km est prévu cet été pour livrer des marchandises et du carburant dans les communautés du nord des Territoires du Nord-Ouest.

Au lieu de remonter par barge le fleuve Mackenzie, le Service de transport maritime (STM) prévoit d'emprunter la route pour envoyer les marchandises jusqu’à Inuvik. Le trajet passera par l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Yukon à travers la route Dempster.

Une fois arrivées à Inuvik, les marchandises seront acheminées par barge vers Aklavik, Tuktoyaktuk, Paulatuk, Sachs Harbour, Ulukhaktok, Kugluktuk et Fort Good Hope.

Le carburant, de son côté, sera transporté par un navire-citerne sur plus de 5000 km à partir de Cherry Point, dans l’État de Washington, jusqu’à Tuktoyaktuk, en contournant l’Alaska. Une fois rendu à Tuktoyaktuk, le carburant sera déplacé par barge jusqu’à Inuvik, Paulatuk, Sachs Harbour et Ulukhaktok.

Ouvrir en mode plein écran Le trajet des marchandises vers le nord des Territoires du Nord-Ouest se fera par un détour routier d'au moins 4000 kilomètres. Photo : Radio-Canada

Le niveau du fleuve Mackenzie dans le secteur des remparts, au sud de Fort Good Hope, est historiquement bas , selon la sous-ministre adjointe des programmes et services du ministère de l’Infrastructure des T.N.-O. , Tracy St-Denis. On connaît un été très chaud et sec , dit-elle.

Pas de coûts supplémentaires pour les clients

Tracy St-Denis espère que ce changement de trajet ne se fera pas ressentir par les clients : Du point de vue du client, on espère que tout ira sans encombre et qu’il n’y aura pas de différence.

Le porte-parole du ministère de l’Infrastructure, Darren Campbell, a confirmé qu’il n’y aura pas de coûts supplémentaires associés avec ce détour.

Dans un communiqué, la ministre de l’Infrastructure, Diane Archie, dit que c’est une priorité pour le STM « de faire tout son possible pour que les résidents et les entreprises qui dépendent de ses services de ravitaillement essentiel en marchandises et en combustible puissent recevoir ces livraisons pour un coût avantageux et sans retard. »

Le changement de trajet signifie que les clients d’Inuvik, Aklavik et Tuktoyaktuk qui veulent recevoir des biens par cargo doivent avoir déposés leurs biens au terminal principal à Hay River plus tôt que d’habitude. Les dates d’acceptation du fret ont été avancées du 31 juillet au 20 juillet pour ces communautés.

Le transport du fret demeure inchangé pour Tulita, Norman Wells et Łútselk'e.

Avec les informations de Gavin Craig