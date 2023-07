Le candidat pour Québec solidaire dans Maskinongé aux dernières élections, Simon Piotte souhaite davantage de candidatures féminines pour son parti, quitte à laisser sa place si une femme manifestait son intérêt pour son comté.

Simon Piotte est instigateur d'une lettre signée par un groupe qui souhaitait qu’une femme représente Québec solidaire en vue des élections partielles à venir dans la circonscription de Jean-Talon. Cette circonscription de la région de Québec est vacante depuis la démission de la députée caquiste Joëlle Boutin.

Le premier candidat à annoncer sa candidature a été Olivier Bolduc de Québec solidaire.

La professeure à l'Université Laval, Christine Gilbert compte également faire le saut et poser sa candidature, ce qui représente une bonne nouvelle pour Simon Piotte qui souhaite qu’il y en ait d’autres. On souhaite qu'il y ait une course à l'investiture dans Jean-Talon, une course qui soit gagnée par une femme. Donc, nous notre lettre, c'était pas pour appuyer une personne en particulier, mais [pour signifier notre souhait] que la porte soit grande ouverte à toutes les femmes qui voudraient se présenter.

Prêt à céder sa place

Il considère, sans savoir pour quelle raison, que les hommes ont tendance à se présenter d’emblée à ces postes contrairement aux femmes. Il croit que les hommes ont un rôle à jouer dans la parité, en encourageant les femmes à faire le saut, quitte à laisser leur place. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'Olivier Bolduc puisse utiliser toute la crédibilité qu’il a acquise dans les dernières années pour favoriser une candidature, mais féminine.

Moi, dans Maskinongé ça fait deux élections que, je sais, je pense, avoir atteint une certaine crédibilité et c'est ce que j'aurais fait. Je me serais tassé. [...] Je serais non seulement prêt à laisser ma place, mais je serais prêt à faire tout mon possible pour que cette personne-là gagne.

Le syndrome de l’imposteur

En ce moment, Québec solidaire compte une députation beaucoup plus masculine. Il est difficile de recruter des femmes , avoue Simon Piotte. Il donne comme exemple la situation en Mauricie lors de la dernière élection alors que son parti recherchait des candidatures.

Dans Champlain, Marjolaine Trottier, que j'avais rencontrée, une femme qui a beaucoup de valeur avec un diplôme comme infirmière, une maîtrise, quatre enfants. Elle avait été soutien de ses grands-parents comme aidante naturelle. Elle me donne son pedigree, elle me dit : "Ah… Je ne suis pas sûre que j'ai ce qu'il faut". N'importe quel homme aurait eu la moitié de son pedigree et aurait dit : "Bien oui, moi je suis capable".

Bien qu’il soit difficile de recruter des femmes, il ajoute devoir faire l’effort et leur céder la place lorsqu'elles manifestent leur intérêt.

Pour lui, l’argument qu’il pourrait risquer de se priver d’une candidature masculine de grande qualité ne tient pas la route. C'est de croire qu'il n'y a pas de candidature féminine d'aussi grande qualité.

La lettre d’intention compte 16 signataires. Simon Piotte souhaite qu’il y en ait davantage.

