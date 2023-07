Un policier de Toronto se défend tant bien que mal au sujet d'un vol commis dans l'appartement d'un homme qui est mort d'une surdose en 2019. L'agent Daniel Han a plaidé non coupable au début de son audience disciplinaire lundi. Il soutient qu'il avait seulement oublié de remettre l'argent durant l'enquête.

L'agent Daniel Han fait face à deux accusations de pratique frauduleuse et d'escroquerie dans l'exercice de ses fonctions le 15 mars 2019 au sujet d'une somme de 360 $ qui a disparu de l'appartement de la victime, Attila Retkes.

À lire aussi : Un policier de Toronto accusé d’avoir volé 360 $ à une victime de surdose

Le père de deux fillettes a été acquitté au criminel d'une accusation de vol de moins de 5000 $ à l'issue de son procès en février 2021.

Le premier jour d'audience a permis de comprendre qu'une liasse de billets de 20 $ enroulés dans un élastique avait été découverte par le coroner dans le tiroir de la table de chevet dans la chambre de Retkes.

Questionné à ce sujet quelques jours plus tard par un supérieur, l'agent Han a écrit dans un courriel qu'il n'y avait pas d'argent dans la chambre de la victime.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée de la cour du coroner de Toronto, où l'autopsie d'Attila Retkes a confirmé sa mort accidentelle par surdose en mars 2019 dans son appartement. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Le policier de 45 ans s'est toutefois ravisé quelques semaines plus tard lors d'un bref appel téléphonique avec le détective Kevin Frimeth.

Publicité

Il rencontre le détective quelques jours plus tard au poste de police, où une enquête interne a été ouverte sur les agissements de l'agent Han ce soir-là.

La déclaration commune des faits des parties montre que l'agent lui a dit qu'il avait commis une erreur , qu'il se sentait gêné , qu'il avait bien pris l'argent . Il lui dit notamment I totally fucked up .

Dans son témoignage, l'agent Han a reconnu, mercredi, qu'il était dans un état de panique ce jour-là.

Le Dét Kevin Frimeth m'a dit que j'allais devoir m'expliquer, que j'avais droit à un avocat et que je devais remettre mon arme à feu jusqu'à nouvel ordre , se rappelle-t-il.

J'étais confus et je n'ai pas l'habitude de jurer à cause de mon origine asiatique et mon éducation , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran L'acte d'accusation déposé contre l'agent Daniel Han, 45 ans, devant le tribunal disciplinaire du service de police de Toronto Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

L'agent souligne qu'il n'a pris aucune photo de la liasse de billets le soir où il a été appelé dans l'appartement de Retkes comme il aurait dû le faire, selon le protocole.

Publicité

Le policier précise qu'il a pris l'argent et l'a mis dans sa poche de pantalon et qu'il a oublié de le mettre dans un sac à preuves à son retour au poste de police.

Il explique néanmoins qu'il a pris soin de noter dans son calepin de notes que l'argent avait été découvert durant l'enquête.

J'avais oublié ce soir-là de prendre mon équipement, j'étais pressé , dit-il en ajoutant que son équipement comporte le nécessaire pour saisir et conserver des pièces à conviction ou des objets de valeur avant de les rapporter au poste.

Ouvrir en mode plein écran Le tribunal administratif de police se trouve à l'intérieur du quartier général de la police de Toronto sur la rue College. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Le policier souligne qu'il était fatigué ce soir-là, que c'était la fin d'un long quart de travail et que cela faisait près de 6 h qu'il était dans l'appartement.

J'ai mis la liasse de billets dans ma poche pour la garder en sûreté et j'ai tout simplement oublié de l'entreposer au bon endroit à mon retour au poste , répète-t-il.

L'agent Han affirme qu'il a rapporté l'argent au Bureau des normes et pratiques de son employeur quelques mois plus tard, ce qui fait dire à la poursuite que le policier est passé aux aveux seulement après qu'une accusation eut été déposée contre lui au criminel.

Le policier jure qu'il n'a pas volé l'argent ni tenté de camoufler l'affaire. Non, je n'ai trompé personne et je n'ai pas agi de façon frauduleuse , dit-il à son avocate Joanne Mulcahy.

Ouvrir en mode plein écran La poursuite a déjà fait savoir qu'elle allait demander le renvoi de l'agent Han s'il devait être reconnu coupable. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

La déclaration commune des faits indique pourtant qu'un expert en criminalistique a découvert que la note de l'agent Han dans son calepin avait été écrite avec une encre différente du reste des autres notes, ce qui sous-entend que la note au sujet des 360 $ avait été consignée après l'heure à laquelle l'agent dit l'avoir fait.

Le policier intimé, qui cumule 15 ans d'expérience au sein du service de police, avait néanmoins expliqué qu'il utilise régulièrement différents stylos dans son travail.

L'agent Han admet en outre qu'il souffre de l'apnée du sommeil et qu'il dort avec un masque la nuit.

La défense remet au tribunal le rapport d'une clinique du sommeil qui confirme ce que son client avance ainsi que des factures qui montrent l'achat d'un appareil et d'un masque.

L'agent Han dit toutefois regretter qu'il ne porte pas son masque aussi souvent qu'il le devrait pendant la nuit.

Ouvrir en mode plein écran L'agent Daniel Han est pour l'instant suspendu avec salaire. Photo : Radio-Canada / Andy Hincenbergs

La défense a poursuivi l'interrogatoire de son client avec son dossier médical, qui montre que l'agent Han a été diagnostiqué d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

J'ai malheureusement un passé au travail pour de nombreux oublis. J'ai déjà oublié un appareil photo sur la scène d'un crime, mon portefeuille […] Je suis même rentré au travail un jour où j'étais en congé , dit-il.

L'agent Han affirme que ce n'est qu'à la suite de ces incidents qu'il a décidé de consulter un thérapeute, qui a confirmé un diagnostic de TDAH .

Je ne savais pas que cela pouvait être lié à l'inattention, je pensais que c'était un trouble de l'hyperactivité et je suis un homme pourtant très calme , poursuit-il.

Il affirme que son médecin lui prescrit des médicaments à ce sujet depuis décembre 2020.

Dans son contre-interrogatoire, l'agent Han explique à la poursuite qu'il a conservé l'argent dans un sac dans le sous-sol de sa résidence et qu'il avait l'intention de le rendre, mais seulement en présence de son avocate.

Le contre-interrogatoire se poursuit jeudi.