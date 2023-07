Accident mortel de Saint-Gédéon : l’enquête sur remise en liberté reportée au 6 septembre

Aldo Uriel Ramirez Rueda, accusé d’avoir causé la mort de deux personnes à Saint-Gédéon le 17 juillet, était de retour en cour mercredi dans le cadre de l’enquête pour remise en liberté. Au terme de quelques minutes de délibération au palais de justice d'Alma, la cause a finalement été reportée au 6 septembre prochain. Des chefs d'accusation pourraient s'ajouter, selon la Couronne.

L'accusé demeure donc en détention jusqu'à la prochaine audience. Il a été blessé lors de l'accident et a été hospitalisé. Il était présent par visioconférence depuis la prison de Roberval mercredi.

Son avocat, Me François Dionne, justifie ce délai en raison de la situation du travailleur mexicain, qui a récemment perdu son emploi.

Lorsqu'on est pour faire une enquête sur remise en liberté, on doit réunir un ensemble de conditions qui permettent de rassurer la poursuite si on veut avoir une remise en liberté de consentement, donc la situation particulière de M. Ramirez fait en sorte que réunir ce type de condition là dans le contexte est plus difficile et plus compliqué , a indiqué l’avocat de la défense, Me François Dionne

L'avocat de la défense précise que le fait que l'accusé soit un travailleur étranger ne change rien au processus judiciaire. La barrière linguistique et le peu de ressources représentent toutefois des obstacles. Un traducteur espagnol est nécessaire en salle de cour.

Selon Me Amélie Gilbert, procureure aux poursuites criminelles et pénales, le dossier pourrait s'alourdir pour Aldo Uriel Ramirez Rueda.

Il y aura vraisemblablement de nouveaux chefs d'accusation qui pourront être portés, puis changer le portrait de la situation. Sinon, on doit également voir quelles garanties seront offertes en vue d'assurer la présence à la cour aux prochaines étapes de M. Ramirez, puis le fait que M. soit un travailleur étranger , a-t-elle expliqué en entrevue.

Les événements

Rappelons qu’Aldo Uriel Ramirez Rueda, un travailleur d’origine mexicaine âgé de 37 ans, est accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort d'un couple de motocyclistes à Saint-Gédéon le 17 juillet dernier.

Selon la Sûreté du Québec, son véhicule aurait effectué plusieurs dépassements avant de dévier de sa voie pour aller percuter la motocyclette. Les deux personnes qui y prenaient place, un homme et une femme originaire de Sainte-Thérèse, dans les Laurentides, Daniel Gagnon, 51 ans et Arreola Sanchez Flor Hilda, 43 ans, sont morts.

Avec les informations de Béatrice Rooney