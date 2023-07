Un rapport du vérificateur général du Manitoba dénonce le manque de centres de traitement pour les gens souffrant de dépendance dans la province. Tyson Shtykalo souligne notamment la situation dans les milieux ruraux et les délais pour accéder aux différents services en place.

Les temps d'attentes pour accéder à ces services ont un coût social, comme une utilisation accrue des services d'urgence. Cela implique aussi un impact important sur la famille et les amis de ceux et celle qui ont besoin de traiter leur dépendance , écrit-il.

Dans son rapport (en anglais), (Nouvelle fenêtre) le vérificateur général constate aussi que les données entourant le traitement des dépendances sont incomplètes. Il note également qu'il est « extrêmement difficile » de retrouver quelqu'un dans le système, puisque les services de traitement sont décentralisés.

Selon Tyson Shtykalo, les services disponibles ne répondent pas à la demande au Manitoba.

Ne pas avoir accès à ces services en temps opportun a un effet négatif sur la santé des gens qui veulent obtenir un traitement. C’est parfois une question de vie et de mort

Il ajoute que les services privés ne sont pas accessibles à tous étant donné leurs coûts. L'accès à des centres de traitement public et donc essentiel , conclut-il.

L’unité des dépendances du Centre des sciences de la santé de Winnipeg est le seul établissement offrant un service de désintoxication médical au Manitoba et possède seulement 11 lits, note le rapport.

Aussi, d'après le vérificateur général, les services offerts par les cliniques d'accès rapide aux traitements des dépendances (RAAM) sont insuffisants pour subvenir à la demande.

Selon son rapport, sur une période d'un an, six de ces cliniques ont offert leurs services à 1342 personnes, mais on dut les refuser à 1218 personnes.

Le rapport fait d'ailleurs 15 recommandations au gouvernement provincial pour améliorer le système de traitement des dépendances.

De son côté, le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, souligne que le rapport concerne une période d'un an se terminant en juin 2022.

Il rappelle que le gouvernement a alloué davantage de ressources dédiées à la santé mentale et aux dépendances en plus de financer différents programmes pour améliorer la situation.

Nous avons fait des progrès dans les dernières années et nous poursuivrons nos efforts, mais nous avons du travail à faire pour que chaque Manitobain souffrant d'une dépendance puisse recevoir le soutien dont il a besoin.

Avec les informations de la Presse canadienne et de Bartley Kives