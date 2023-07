Au Yukon, le feu est maîtrisé à Takhini Bridge, alerte d’évacuation à Sixtymile

Le feu de Takhini Bridge, au nord-ouest de Whitehorse, est maintenant considéré comme maîtrisé, selon les autorités; alors qu’une alerte d’évacuation a été lancée pour la région de Sixtymile, à l’ouest de Dawson.

Le feu de Takhini Bridge s’est déclenché il y a un peu plus de deux semaines quand le territoire faisait face à une vague de chaleur. Sa superficie s’était rapidement étendue et avait mené à une alerte d’évacuation pour plusieurs résidents d’Ibex Valley.

Ce qu’ils ont fait c’est de sécuriser le périmètre d’environ [150 mètres] à l’intérieur, ce qui réduit les risques de propagation. Ils commencent maintenant à retirer de l’équipement et du personnel de cet incendie , explique la porte-parole du Service des incendies, Haley Ritchie.

La pluie des derniers jours a également donné un peu de répit aux pompiers.

Actuellement au Yukon, trois alertes d’évacuation sont toujours en vigueur, dont une nouvelle dans le secteur de Sixtymile, juste au sud de la route Top of the World et à l’ouest de Dawson. L’alerte est causée par le brasier du mont Nolan.

Elle touche le secteur adjacent à la route Sixtymile et à la route Matson Creek qui traverse le mont Nolan. Selon la porte-parole, il s’agit d’un secteur principalement industriel .

Une autre alerte a été publiée lundi concernant le secteur de Dublin Gulch, au nord-ouest de Keno et qui comprend les installations de la mine Eagle de Victoria Gold ainsi que plusieurs mines de placers. L’incendie de la rivière McQuesten Est s’étendait sur 2465 hectares mardi, explique Haley Ritchie.

Aujourd’hui, nous avons deux hélicoptères, une équipe d’attaque et un responsable assignés à ce feu. Ils communiqueront avec les mines de la région et les industries en plus d’évaluer la protection des structures , indique-t-elle.

La troisième alerte d’évacuation concerne les résidences se trouvant entre les kilomètres 10 et 35 de la Silver Trail, entre Stewart Crossing et Mayo; elle est en place depuis le 9 juillet. Pour le moment, les conditions y sont assez stables, mais nous gardons l’alerte d’évacuation en place puisque la situation pourrait changer , souligne Haley Ritchie.

La porte-parole ajoute que la météo des derniers jours a aussi augmenté les risques d’incendie. Le nord du territoire a enregistré des températures très chaudes et des éclairs alors que le sud du Yukon a connu plus de pluie, mais également beaucoup d’éclairs. Au cours des derniers jours, nous avons vu près de 28 000 éclairs. C’est beaucoup.

Avec les informations de Brenda Barnes