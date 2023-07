Comment le Québec a remporté sa guerre de pixels sur Reddit

La guerre des pixels de Reddit, une fresque collaborative en ligne depuis le 20 juillet sur le forum r/place, s’est terminée mardi après-midi, mettant fin du même coup à un marathon de coordination pour la communauté québécoise du site, qui devait y défendre son honneur.

Le forum (subreddit) r/quebec avait particulièrement bien fait les choses lors de l’événement de 2022, réussissant à conquérir un vaste territoire pour y placer nombre d’emblèmes du Québec, allant de René Lévesque à la poutine.

Les règles du jeu Les redditeurs et redditeuses ne peuvent modifier la couleur d’un seul pixel à la fois toutes les cinq minutes. Les robots sont interdits, de même que les insultes ou les messages haineux.

Cette année, la province s’est emparée d’un territoire plus modeste, mais a tout de même réussi à y concentrer plusieurs symboles marquants de sa culture.

Il y a eu un bon engouement. Le Québec a bien fait , se réjouit Mounir Kaddouri, créateur de contenu connu sous le pseudonyme de Maire de Laval, qui avait été très actif lors de la guerre des pixels de 2022.

Parmi les œuvres les plus marquantes de l’événement de 2023, on compte un patriote qui passe la souffleuse, le rocher percé, le Château Frontenac, des cônes orange et une roue de médecine autochtone.

Il y a même un hommage à Karl Tremblay du groupe les Cowboys fringants, qui subit en ce moment des traitements de chimiothérapie pour un cancer. D’autres symboles qui appartiennent cette fois-ci à la télévision québécoise, comme la clé de l'émission culte Passe-Partout et le vaisseau spatial Romano Fafard de l'émission jeunesse Dans une galaxie près de chez vous, y ont aussi leur place.

Ouvrir en mode plein écran La fresque pixélisée de la guerre des pixels de Reddit en 2022. Photo : r/place

Ça aurait été le fun de mettre de l’avant plus d'art complexe, et moins de symboles semblables à ceux de l’année dernière , souligne Mounir Kaddouri, avant d’admettre que c’est difficile à coordonner . Il en a par ailleurs fait mention sur le serveur Place Québec, de la plateforme Discord, sur lequel se coordonnaient les opérations.

Un marathon organisationnel

Mercredi, quelque 4300 membres faisaient partie du serveur Discord Place Québec, actif 24 h sur 24, qui se trouve au cœur de l'organisation autour de l'œuvre québécoise.

Ces six derniers jours, des décisions diplomatiques y étaient débattues à l’audio à l’Assemblée nationale . En parallèle, les internautes passaient au vote sur les prochains éléments à être ajoutés à la fresque. Dans un autre canal, des annonces étaient faites : À 23 h, on fait le pont Jacques-Cartier . À 15 h, on reconstruit la roue de médecine , etc.

Des gens d’autres communautés de Reddit se rendaient dans le canal général pour y négocier des alliances en cas d’attaque, ou pour y faire du bon voisinage, comme ça a été le cas avec la Catalogne et la Belgique, avec qui le Québec partageait la même frontière.

Ces collaborations ont donné lieu à d’intéressants clins d'œil : du côté catalan, on pouvait y voir un oui et un si , faisant référence à leur histoire indépendantiste commune. Pour la Belgique, qui est largement francophone, une main avec une boîte de conserve de sirop d’érable cognait un bock de bière, un symbole belge.

Ouvrir en mode plein écran La fresque québécoise était en deux partie, séparée par la communauté de fans de la saga One Piece. Photo : Reddit

C’est sans doute ces alliances et toute cette organisation sur Discord, en plus de différentes diffusions en direct d’instavidéastes (streamers), qui a permis au petit lopin de pixels québécois de se défendre en cas d’attaque.

Par exemple, à la veille de la levée de l’événement Reddit, les gens ont rapidement pu se retrousser les manches pour effacer un vaste graffiti à l’effigie de l’instavidéaste québécois xQc mangeant une banane, une attaque contre ce créateur de contenu dont les agissements divisent. En peu de temps, les différents symboles du Québec ont été redessinés.

Un contexte particulier

Selon Mounir Kaddouri, l’événement a marqué un bon coup pour Reddit. En lançant sa guerre en période estivale, la plateforme a réussi à rejoindre un public plus jeune.

Le fait de faire ça l’été sur une longue période de temps a fait en sorte que beaucoup de gens en congé scolaire étaient investis [dans la guerre des pixels] , note-t-il.

C’est aussi mission accomplie pour Reddit, qui, selon les prédictions du youtubeur, voulait lancer une guerre de pixels afin d’ajouter un peu de positif à sa couverture médiatique.

Lorsque tu écris Reddit sur un moteur de recherche, on ne voit maintenant plus tous les articles sur leurs récents problèmes.

Rappelons que depuis quelques semaines, Reddit s’attire les foudres de ses fans. Des changements apportés aux prix pour utiliser son interface de programmation d’applications (API) ont causé le débranchement de l’application tierce Apollo, utilisée par un grand bassin d’adeptes de Reddit.

On a tout de même pu sentir la grogne de certains redditeurs et redditeuses contre Steve Huffman, PDG et cofondateur de Reddit, lors de la guerre de pixels. On pouvait souvent voir apparaître les mots Fuck Spez , faisant référence au nom d’utilisateur du PDG, sur la fresque collaborative.

Par ailleurs, en conclusion de l’événement, Reddit permettait aux internautes de ne placer que des pixels blancs afin d’effacer la toile. Les activistes en ont profité pour marquer en grand ces deux mots, devenus le symbole du mouvement de protestation contre la plateforme.

Ouvrir en mode plein écran Tout au long de la guerre des pixels, des redditeurs et redditeuses ont inscrit la mention «Fuck Spez» sur la fresque afin de protester contre certains changements qui ne font pas l'unanimité sur la plateforme. Photo : Reddit

Même si le Québec a réussi à conquérir un territoire moins important cette année, les membres du serveur Discord Place Québec commencent déjà à discuter de leurs idées pour la prochaine guerre de pixels de Reddit. On ne sait toutefois pas à quel moment elle sera orchestrée, puisqu'elle semble jusqu'ici être lancée de façon ponctuelle.