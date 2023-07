Pour sa 17e mouture, Fierté Montréal promet que « tout est en place » pour que le défilé faisant valoir les droits et les revendications de la communauté LGBTQ+ ait lieu cette année. L'organisation a présenté, mercredi, sa programmation colorée et variée, laissant derrière la déception liée à l'annulation du défilé de 2022.

Plus de 150 artistes performeront dans le cadre du festival qui se déroulera du 3 au 13 août, incluant la drag queen Barbada, ainsi que les chanteuses Édith Butler et Klô Pelgag.

Pour éviter une autre annulation du défilé, Fierté Montréal a revu son mode de gouvernance et ses opérations.

On a revu le fonctionnement interne. On a augmenté le nombre de personnes assignées à la planification opérationnelle du défilé , a expliqué Mélanie Reeves, productrice de Fierté Montréal.

On a remplacé les bénévoles qui étaient assignés depuis plusieurs années à la fermeture de rues par des agents d'accueil, des agents de fermeture de rues, donc c'est surtout des gens rémunérés.

Déceptions l'an dernier

L'année dernière, le défilé de la Fierté avait été annulé à quelques heures de préavis, ce que l'organisation avait d'abord justifié par un manque de bénévoles .

C'est plutôt un malentendu entre deux employés de l'organisation qui aurait mené à l'annulation du défilé, selon un rapport rendu public en octobre 2022. Le quiproquo concernait l'impossibilité de tenir l'événement alors que Fierté Montréal avait oublié d'embaucher des agents d'accueil responsables de la sécurité.

Malgré l'annulation du défilé de Fierté Montréal l'an dernier, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées au centre-ville pour marcher. (Photo d'archives)

Les personnes qui devaient participer au défilé, déçues, avaient alors pris part à des marches citoyennes et à divers événements organisés de façon spontanée.

Évidemment, à Fierté Montréal, les bénévoles sont toujours plus que bienvenus, ils sont essentiels. Mais leurs rôles ne pourront pas compromettre le bon fonctionnement du défilé.

Les postes de 100 bénévoles ainsi que de 200 agents d'accueil et de sécurité ont déjà été pourvus, a indiqué Mme Reeves.

Les plans d'urgence et de communication de l'organisation ont également été revus. On va être prêts et on a très hâte , a ajouté la productrice.

Une année record en vue

Fierté Montréal estime que plus de 15 000 personnes participeront au défilé cette année, alors que 180 contingents ont confirmé leur présence.

Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal

On se prépare à une année record , a déclaré Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, qui a aussi souligné la résilience de son équipe.

On a vécu comme équipe quelque chose d'extrêmement difficile. On a surmonté ça, on est intact [et] on a beaucoup appris de ça.

Fierté Montréal a également consulté les communautés dans le cadre de la refonte de son mode de gouvernance. Davantage de transparence a été réclamée, de même que le fait que des membres externes à l'organisation se trouvent sur son comité de nomination.

L'administration de Valérie Plante renouvelle sa confiance en l'administration de Fierté Montréal cette année, a affirmé Alia Hassan-Cournol, conseillère de la Ville de Montréal dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, lors de la conférence de presse de mercredi matin.

Oui, il y a eu l'annulation l'année dernière, mais cette année, ça va être grandiose , a-t-elle déclaré.

Une montée de haine à combattre

Les divers événements mis sur pied par Fierté Montréal se dérouleront dans plusieurs lieux de la métropole. En plus du Village, le Quartier des spectacles, l'esplanade du parc olympique et les Jardins Gamelin seront animés par de nombreux spectacles de musique, d'humour et de drag queens.

Plusieurs événements se dérouleront dans le Village gai.

En plus d'offrir l'occasion de célébrer, le festival se veut porteur des revendications de la communauté LGBTQ+ .

Nos luttes sont loin d'être terminées, l'égalité sociale n'est pas encore atteinte. Encore moins maintenant, alors qu'il y a vraiment une montée de la haine anti-LGBT à l'international, mais aussi ici, au Québec , a affirmé James Galantino, directeur général du Conseil québécois LGBT , dont plusieurs organismes sont membres.

Nos membres nous disent vivre sur le terrain plus d'incidents violents et haineux. En 30 ans, on n'a jamais vu ça, que ça augmente comme ça.

C'est une situation qui est vraiment inquiétante, et on n'est pas à l'abri de voir nos droits reculer ici aussi , a-t-il ajouté, soulignant l'importance de militer.