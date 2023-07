Jimmy Larouche obtient du financement de la SODEC pour un film sur l’Académie d’Alma

Le cinéaste Jimmy Larouche reçoit l'aide financière de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) en écriture de son projet de long métrage de fiction intitulé Les géants du lac.

Cette comédie dramatique, coscénarisée avec Seydou-Junior Haïdara, s'inspirera des premières années d'activité de l'Académie de basketball du Collège d'Alma, qui a lancé ses activités en 2012. Le réalisateur Émile Gaudreault agit à titre de conseiller à la scénarisation.

C'était extraordinaire de voir arriver ces géants noirs à Alma, c'est un métissage qui a permis d'accomplir de grandes choses. Oui, c'est une fiction, mais il va y avoir beaucoup de la réalité en ajoutant une touche d'humour. On veut montrer à quel point ce dépaysement a été spécial pour eux, qui se retrouvaient à vivre dans un rang près de Saint-Coeur-de-Marie, entouré de champs et de tracteurs. On est loin de Montréal-Nord!

Le réalisateur almatois ne s'en cache pas, il est un passionné de basketball. Bien sûr, ça part d'une passion personnelle. J'ai joué au basket toute ma vie. D'ailleurs, j'ai déjà dunké à dix pieds une fois... lorsque je pesais 180 livres! J'adore ce sport. Et de savoir que cette académie a eu lieu dans ma région, et moi je veux toujours tourner ici. Je souhaite également illustrer cette ouverture à la différence d'ici. J'ai envie d'en faire une oeuvre lumineuse. Oui, un film pour les amateurs de basketball, mais surtout un film d'une grande humanité.

L'écriture du film se déroulera au cours des prochains mois. Au terme de ce processus, l'équipe espère obtenir le financement pour la production.