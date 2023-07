La GRC sonne l’alarme sur la hausse des cas d’extorsions en Saskatchewan

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan rapporte une hausse de 200 % du nombre de signalements d'extorsion au cours du premier semestre de l'année 2023.

Entre janvier et juin 2023, 105 cas d'extorsions ont été signalés aux forces de l'ordre, alors que 36 signalements avaient été rapportés au cours de la même période en 2022.

La GRC précise que la majorité des cas signalés sont liés à des extorsions sexuelles.

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, l’analyste de la criminalité au sein de l’Unité de réduction de la criminalité et de la prévention du crime de la GRC de la Saskatchewan, Monica Deters, affirme que la hausse du nombre de ces signalements est alarmante .

La GRC de la Saskatchewan surveille de manière proactive les tendances de la criminalité, ce qui nous permet d'informer le public lorsque nous constatons l'émergence d'un problème , explique Mme Deters.

Sur la base des statistiques que nous observons, nous informons les habitants de la Saskatchewan que ces extorsions existent et qu'ils doivent prendre des mesures pour se protéger contre ce type de crime , ajoute-t-elle.

Matthew Johnson est le directeur de Mediasmarts, un organisme à but non lucratif qui se concentre sur les programmes d'éducation au numérique et aux médias.

Il indique que la hausse des signalements des cas d'extorsion pourrait être expliquée par deux facteurs possibles : une prise de conscience accrue entraînant une augmentation des signalements et l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle.

Matthew Johnson est le directeur de l'organisme Mediasmarts.

Pour ce qui est l'intelligence artificielle, Matthew Johnson indique que la plupart des grands générateurs d'images ont mis en œuvre des mesures de protection contre la nudité.

Il ajoute cependant que cela n'empêche pas l'intelligence artificielle à trouver d'autres moyens.

Nous savons qu'il existe d'autres modèles. [...] Il existe des programmes qui rendent cela possible , précise M. Johnson. L'une des particularités de l'extorsion par rapport à d'autres formes d'exploitation sexuelle en ligne est que les garçons sont plus souvent visés.

Ce dernier explique que les jeunes appartenant à la communauté LGBTQ+ sont particulièrement vulnérables à ce type d'escroquerie, à cause des risques liés à la révélation de leurs identités sexuelles.

Dans de nombreux cas, [les jeunes LGBTQ+] ont deux raisons de ne pas se manifester, parce qu'ils peuvent sortir du placard plus tôt qu'ils ne le voudraient ou parce qu'ils ne veulent pas partager les détails de leur orientation sexuelle , affirme M. Johnson.

Il estime qu'il est important que les parents éduquent leurs enfants sur les enjeux liés à l'utilisation d'Internet.

L'Unité de lutte contre l'exploitation des enfants sur Internet de la Saskatchewan encourage les parents et les gardiens d'enfants qui sont victimes d'extorsion d'utiliser le site cybertip.ca (Nouvelle fenêtre) (anglais seulement).

