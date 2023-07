Alors que le deuxième exploitant de salles de cinéma au pays, Cineplex, annonce que le week-end dernier a été le plus important de son histoire, grâce aux succès des films Barbie et Oppenheimer, certains soulignent que ce phénomène pourrait refléter une relance de ces salles de spectacle.

Ce n’est pas un secret : les cinémas canadiens n’ont pas rétabli la fréquentation qu’ils ont eue avant la pandémie.

En revanche, Francis Gosselin, économiste et consultant de Montréal, croit que les salles de cinéma reprennent de leur popularité, surtout avec des films comme Top Gun : Maverick, l’année dernière.

Ouvrir en mode plein écran Francis Gosselin, économiste et consultant Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

La pandémie est derrière nous. Les gens ont moins peur. Évidemment, il y a une régularité dans les sorties cinématographiques.

Il pense cependant que l'on ne peut pas ignorer l’impact des deux films qui sont sortis le 21 juillet. Il y a eu une explosion de la demande de gens qui n'avaient même pas dans certains cas remis les pieds dans un cinéma depuis la pandémie et qui y sont allés , explique Francis Gosselin.

Ouvrir en mode plein écran Ella Ravenjackson s'est habillée en rose pour voir Barbie au cinéma. Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

Les spectateurs qui sont allés voir les deux films pensent qu’ils iront désormais plus souvent dans les salles de cinéma.

C'est le cas d'Ella Ravenjackson, qui a vu Barbie à cause de la représentation des femmes dans le film.

C’est un film dirigé et produit par des femmes. Je crois que c’est une bonne façon de combattre des normes et des rôles de genres négatifs.

Nick Laird est allé voir Oppenheimer, car c'est un grand admirateur du réalisateur Christopher Nolan. Il va au cinéma tous les mois et a l'impression qu'il y a plus de personnes dans les salles depuis quelques semaines.

Ouvrir en mode plein écran Nick Laird attend de pouvoir entrer dans la salle pour voir « Oppenheimer ». Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

Il doit y avoir un phénomène, car il y a de plus en plus de personnes qui viennent voir [Barbie et Oppenheimer] , dit-il.

Il pense que la leçon à en tirer, c'est que les gens veulent voir de bons films au caractère unique. Il estime que de nombreux films sortis sur les écrans récemment sont des régurgitations qui suivent les mêmes formules.

Des gérants de cinéma réjouis

À la salle de cinéma Scotiabank à Edmonton, les places de cinéma continuent d’être remplies, ce qui devrait rendre heureux les gérants des salles.

Toutefois, selon Francis Gosselin, malgré le succès international des deux films, les salles de cinéma auront quand même les mêmes difficultés qu'elles ont eues pendant la pandémie.

L'avenir du cinéma, c'est probablement dans la diversification des sources de revenus autour d'un film. Je ne pense pas que les salles vont mourir d’aussitôt, mais je pense qu'elles vont devoir se réinventer.