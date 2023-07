Les émissions de méthane sous-estimées en Saskatchewan, selon une étude

Une récente étude du journal scientifique Environmental Research Letters a révélé que la Saskatchewan émettait de 30 à 40 % plus de méthane de ce qui est rapporté au gouvernement provincial.

Cette étude fait suite à des recherches antérieures publiées en février, qui ont révélé que la province sous-estimait ses émissions de gaz à effet de serre.

En entrevue à l'émission Point du Jour, le chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle au Québec, Marc Olivier, pointe du doigt l’utilisation de la technologie dans l’exploitation du pétrole lourd.

Il affirme pour sa part que la technologie Cold Heavy Oil Production with Sand (CHOPS) est le premier facteur de cette pollution. Cette technologie est couramment utilisée en Saskatchewan pour extraire du pétrole.

La concentration normale normalisée de méthane dans l'atmosphère un peu partout est de 1875 ppm. Lorsqu'on va en Saskatchewan, dans les zones où on exploite avec la technologie des puits CHOPS , on se rend compte que dans cette zone immédiate, la teneur en méthane est beaucoup plus élevée que ce qu'elle devrait être , indique-t-il.

Le chercheur souligne également le manque de fiabilité des réglementations sur les émissions dans la province, qui reposent essentiellement sur des estimations des entreprises.

Il semble donc qu'il y ait des pertes importantes de méthane qui sont là depuis plusieurs années avec cette technologie-là. Parce que les entreprises faisaient une déclaration empirique,et sans vérification , ajoute Marc Olivier. Dans certains des rapports que j'ai pu consulter, indique le chercheur, il y a même des équipements pour brûler le méthane qui était carrément non opérationnel.

Selon lui, la Saskatchewan doit envisager de modifier cette technologie à l'avenir.

Il faut reprendre le contrôle sur des puits qui sont présentement en opération ou sur des puits qui ne sont plus en opération, qui sont fermés, mais qui fuient simplement parce qu'elles n'ont pas été étanchées , lance Marc Olivier.

Le méthane est un sous-produit de la production de pétrole dont le potentiel de réchauffement est 25 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone sur une période de 100 ans, selon la stratégie canadienne sur le méthane.

La Saskatchewan est la deuxième région productrice de pétrole du Canada après l'Alberta. En 2020, les émissions de gaz à effet de serre par habitant de la province étaient les plus élevées au Canada.

Le secteur pétrolier et gazier représentait 26 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la Saskatchewan cette année-là, selon les données d'Environnement et Changement climatique Canada.

