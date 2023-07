Secteur des sables bitumineux : des profits attendus au 2e trimestre, selon des analystes

Des analystes affirment que le rétrécissement de l’écart entre le prix du pétrole brut lourd canadien et le prix moyen du West Texas Intermediate (WTI), au deuxième trimestre 2023, devrait se traduire par des bénéfices pour les producteurs de sables bitumineux.

À l'échelle mondiale, les prix du pétrole sont restés sous pression au deuxième trimestre et le prix moyen du pétrole brut WTI a chuté de 3 % par rapport au premier trimestre de l'année alors que le brut de référence Brent a lui chuté de 5 %.

La différence entre le prix du Western Canada Select (WCS) et le WTI , négocié à New York, s'est considérablement rétrécie. La différence a atteint une moyenne de 15,07 $US, contre 24,77 $US au premier trimestre, selon un rapport de la Banque Royale du Canada.

C’est un vent favorable pour eux , a déclaré Phil Skolnick, analyste chez Eight Capital. Il ajoute que les principaux producteurs de sables bitumineux comme Canadian Natural Resources, Suncor Energy et l'Impériale sont les mieux placés pour tirer profit de la hausse des prix du bitume.

Ils ont également eu un dollar canadien plus faible qui leur a profité.

Jusqu'à présent, au troisième trimestre 2023, l'écart entre le WTI et le WCS s'est agrandi. Toutefois, les analystes disent qu'il devrait rétrécir à nouveau en 2024, lorsque l'agrandissement du pipeline Trans Mountain sera mis en service.

L'agrandissement de Trans Mountain portera la capacité de l'oléoduc à 890 000 barils par jour et offrira aux producteurs la possibilité de diversifier leurs exportations de pétrole à l'échelle mondiale. Selon un rapport de la Banque Royale du Canada, environ 97 % des exportations nettes de pétrole du Canada ont concerné les États-Unis en 2022.

De plus, une importante raffinerie devrait ouvrir ses portes plus tard cette année au Mexique, ce qui créera un autre marché pour les produits des sables bitumineux canadiens et devrait contribuer à faire grimper le prix du WCS .

Nous continuons de croire que le paysage favorise les producteurs de pétrole lourd étant donné les augmentations significatives de la capacité de raffinage prévues pour 2023 , peut-on lire dans un récent rapport de la Banque Scotia. Nous nous attendons à ce que [l'écart entre le WCS et le WTI] continue de se réduire au-delà de 2023.

Les sociétés pétrolières et gazières canadiennes commenceront à publier leurs résultats du deuxième trimestre plus tard cette semaine. Les sociétés de sables bitumineux MEG Energy et Cenovus Energy doivent publier leurs données jeudi et l'Impériale, vendredi.

Avec les informations de La Presse canadienne