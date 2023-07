En Minganie, la baignade est interdite dans la rivière Mingan depuis samedi dernier. Le Centre de santé Mashtishanitshuap d’Ekuanitshit indique que l’eau est contaminée par la bactérie E. coli et par des matières fécales.

Cette interdiction s’applique pour une durée indéterminée, des deux côtés du pont de la route 138 qui enjambe la rivière.

La Direction de santé publique (DSP) de la Côte-Nord recommande elle aussi de ne pas se baigner à ces plages. Elle indique que de nouveaux prélèvements d’eau sont en cours dans le secteur.

L’ingestion d’eau contaminée par E. coli peut causer des vomissements, des nausées ou des crampes d’estomac. La DSP de la Côte-Nord souligne que la majorité des personnes se rétablissent d’elles-mêmes, mais que certaines peuvent développer des symptômes plus graves nécessitant des soins hospitaliers.

Les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 60 ans et les personnes qui ont un système immunitaire affaibli sont plus vulnérables à la bactérie.