Mieux soutenir l’apprentissage du français dans les écoles anglophones

Le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick veut améliorer l’enseignement et l’expérience d’apprentissage dans les écoles anglophones de la province. Ainsi, il annonce plusieurs initiatives, dont celles d’offrir des contrats d’embauche à des enseignants suppléants et la création d’un centre d’excellence pour renforcer l’apprentissage du français.

En avril dernier, un comité composé d’enseignants, d'élèves et d’autres groupes d’intervenants a été mis sur pied pour proposer des recommandations qui amélioreraient le programme d’anglais principal et l’apprentissage du français.

Ces recommandations ont été présentées mercredi lors d’une conférence de presse. Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, confirme que ces améliorations entreront en vigueur en septembre.

Parmi elles, on annonce qu’un centre d’excellence de l’apprentissage des langues sera créé dans le but de renforcer l’apprentissage du français dans le système scolaire anglophone .

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Éducation, Bill Hogan, se dit satisfait de ces recommandations qui entreront en vigueur en septembre. Photo : Radio-Canada

Le ministre Hogan affirme que l’un des grands défis dans l'apprentissage du français langue seconde, c’est la difficulté à pratiquer ses connaissances à l’extérieur de l’école.

Publicité

On ne peut pas aller n’importe où à Woodstock et parler en français [...] pour pratiquer la langue.

Ainsi, ce centre deviendra un carrefour en ligne central où des ressources seront disponibles, telles que la conversion en français avec un mentor ou des idées d’activités, par exemple.

Ces ressources offriront donc des occasions d’apprentissage du français. Selon le ministre, les élèves en milieu rural bénéficieront le plus de ce centre, qui sera toutefois disponible à tous.

Quel que soit votre lieu de résidence, vous aurez accès à un grand nombre de ressources d'apprentissage du français, y compris des experts en direct qui vous aideront à progresser dans la langue , précise Dr Tiffany Bastin, sous-ministre adjointe au ministère et coprésidente du comité directeur.

Un contrat d’embauche pour les enseignants suppléants

Le ministère annonce aussi que des contrats d’embauche seront offerts aux enseignants suppléants, dans le but de favoriser le recrutement de ces employés et de leur fournir une certaine stabilité d’emploi.

Ils feront partie du personnel de l’école , lance le ministre Hogan. Selon le système actuel, les enseignants suppléants n’ont pas de garantie de travailler un certain nombre de jours par semaine et ne savent pas dans quelle école ils travailleront le lendemain, ajoute le ministre.

Ouvrir en mode plein écran Des contrats d'embauche seront offerts aux enseignants suppléants du secteur anglophone pour favoriser le recrutement. Photo : Getty Images / Nikada

C'est une excellente ressource que nous allons ajouter à l'école. Lorsqu’ils n’ont pas à remplacer un enseignant, nous avons des tonnes de travail à leur faire faire.

Le ministère annonce aussi qu’il créera de nouveaux postes d’intervenants en comportement, tentera de réduire le fardeau administratif des directeurs et des aides-enseignants pour qu’ils puissent passer plus de temps en salle de classe et fournira plus d’opportunités de perfectionnement professionnel au personnel scolaire.