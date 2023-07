Un agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été poignardé mercredi matin dans l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Un peu avant 11 h, des policiers ont remarqué un homme agressif près de l'intersection [des avenues] Westbury et Plamondon , a expliqué Mariane Allaire Morin, porte-parole du SPVM .

L'individu en question était dans la mire du SPVM , qui avait été informé que la personne prenait des photographies à proximité d'une garderie.

Les agents ont interpellé et poursuivi l'homme, qui s'est retourné pour enfoncer un couteau dans l'abdomen de l'un d'entre eux.

Le policier, gravement blessé, a été transporté à l'hôpital. On ne craint toutefois pas pour sa vie, a précisé Mme Allaire Morin.

Sa collègue, qui était sur place au moment de l'événement, n'a pas été blessée, mais elle a été traitée pour choc nerveux.

Un suspect, un homme de 35 ans, a été arrêté peu après les faits, à l'angle des rues Barclay et Victoria, près du métro Plamondon.

Ouvrir en mode plein écran Un suspect d’environ 35 ans a été arrêté près du métro Plamondon, angle Barclay et Victoria. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

L'attaque a eu lieu à proximité d'une synagogue de la Congrégation Lubavitch. Il ne s'agit toutefois pas d'un événement antisémite, a indiqué le chef de police de Montréal, Fady Dagher, dépêché sur les lieux après l'agression.

M. Dagher a plutôt évoqué des troubles de santé mentale. Le suspect devait rencontrer un psychiatre, mais le tout n’a pas été fait à temps , a-t-il déploré.

Maintenant, il est en détention. Et il va aller rencontrer un psychiatre.

Troisième événement du genre en quelques jours

Fady Dagher s'est dit troublé par ce troisième acte violent visant les forces policières de la métropole en moins d'une semaine.

On a vu un événement tout récemment qui a eu lieu, cette nuit encore, avec un policier au coin [des rues] Sainte-Catherine et Jeanne-Mance, a-t-il déclaré. Ça s’est bien terminé, toutefois. Cette personne-là, avec un couteau, a essayé d’agresser ou d’approcher les policiers.

Samedi dernier, un automobiliste en fuite a happé un autre agent lors d'une intervention dans l'arrondissement d'Anjou.

Ça nous rappelle que ce métier-là est très, très honorable, mais aussi extrêmement fragile , a souligné le chef de police.

M. Dagher a néanmoins tenu à rassurer son équipe ainsi que la population montréalaise. On va continuer à sécuriser Montréal. On va continuer à travailler. On va continuer à aller de l’avant , a-t-il martelé.