Le Mont-Édouard se place à l’abri de ses créanciers

La station de ski Mont-Édouard se place à l'abri de ses créanciers. L'entreprise cumule une dette de 2 millions de dollars.

En conférence de presse mercredi, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, qui administre la station de ski, soutient qu'il s'agit d'une procédure administrative et non d'une faillite.

La pression financière est accentuée par une exigence de l'Agence du revenu du Canada (ARC), selon laquelle le Mont-Édouard devrait rembourser jusqu'à 450 000 dollars en lien avec l'aide financière reçue durant la pandémie.

La station de ski conteste cette demande de remboursement et dit se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité afin de négocier avec les créanciers le temps de trouver un nouveau modèle d'affaires et assurer l'avenir du site.

Le maire de L'Anse-Saint-Jean, Richard Perron (au centre) a fait le point sur la situation qui prévaut à la station de ski Mont-Édouard.

Dans la foulée de ces changements, le directeur général du Mont-Édouard, Frédéric Blouin, quitte ses fonctions. Le maire de L'Anse-Saint-Jean, Richard Perron, souhaite que ces démarches mènent à une saison régulière cet hiver.

Selon le maire, l'objectif est de maintenir tous les employés sans interruption dans leur embauche .

Nous devrons compter sur eux pour assurer la continuité des opérations et préparer la prochaine saison de ski , a indiqué Richard Perron.

Avec Catherine Paradis et Alexis Desnoyers-Muckle