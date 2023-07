« C’était un rêve » : Après Mado Lamotte, Luc Provost se glisse dans la peau de Hosanna

La drag queen Mado Lamotte est incontournable au Québec. Mais après avoir porté ses perruques et ses robes colorées pendant plus de 35 ans, le comédien Luc Provost s’offre un nouveau rôle : Hosanna, un personnage phare de l’œuvre Michel Tremblay, dans l’adaptation théâtrale Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres au théâtre Le Trident, à Québec.

J’ai le vertige, mais c’est un beau vertige, a-t-il raconté au micro d’Evelyne Charuest, animatrice de l’émission Pénélope. Parfois, je me réveille le matin et j’ai un petit moment de panique : "mon dieu, ça s’en vient, ça s’en vient, ça s’en vient!"

La pièce de Maxime Robin, qui sera présentée du 12 septembre au 7 octobre, fusionne le texte de Hosanna (1973) à celui du roman La Shéhérazade des pauvres (2022) du grand dramaturge québécois.

Ouvrir en mode plein écran La pièce «Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres» présentera deux Hosanna : une plus jeune, incarnée par Vincent Roy (qu'on voit ici), et une plus vieille, jouée par Luc Provost. Photo : Gracieuseté : Le Trident - Stéphane Bourgeois

L'histoire racontée est celle de Claude Lemieux, un homme marqué au fer rouge par une sombre soirée d’Halloween. Alors qu’il incarnait Hosanna dans un bar gai, son alter ego inspiré de Cléopâtre, ses amis et même son amant, Cuirette, l’ont bombardé d’insultes.

Plusieurs décennies plus tard, Claude n’a toujours pas digéré l’offense, et a troqué ses plus beaux costumes pour la bouteille. À la demande d’un journaliste, il fait le point sa vie, qu’il estime avoir gâchée.

Michel Tremblay, père spirituel de Mado Lamotte

Pour Luc Provost, qui est un fan inconditionnel de Michel Tremblay, pouvoir jouer le personnage de Claude Lemieux, alias Hosanna, relève du rêve .

Je pourrais presque dire que Michel Tremblay est mon père spirituel. Il a beaucoup influencé l’écriture de Mado; le joual de Mado, son franc-parler. Je me suis dit : si Michel Tremblay peut le faire, je peux le faire , a expliqué celui qui retrouve le théâtre pour la première fois depuis les bancs d’école.

Ouvrir en mode plein écran Michel Tremblay a dévoilé sa pièce «Hosanna» en 1973, avant d'écrire la suite de l'histoire dans un roman paru en 2022. Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

L’icône de la drag explique avoir croisé le dramaturge à quelques reprises au Cabaret Mado, dans Le Village à Montréal, lors de tournées promotionnelles pour ses livres. Mi-sérieux, il avait l’habitude de lui demander de lui écrire un rôle. Sa consécration est finalement venue dans La Shéhérazade des pauvres, dans lequel Michel Tremblay évoque le Cabaret Mado.

J’étais tellement comblé. Ça venait boucler la boucle. J’ai été honoré par Michel Tremblay, je peux mourir en paix.

Quand Maxime Robin l’a approché pour son adaptation théâtrale, Luc Provost pensait qu’il allait lui demander d’agir en tant que consultant. Avec ses 36 ans de métier, le comédien connaît le milieu de la drag comme sa poche.

Il a plutôt eu l’heureuse surprise de se faire proposer le rôle du Claude Lemieux, alias Hosanna, de 69 ans.

De Mado Lamotte à Hosanna

Luc Provost s’apprête donc à changer de registre. Lui qui est habitué à jouer Mado Lamotte, un personnage plus grand que nature et toujours de bonne humeur, devra se glisser dans la peau d’un homme effacé et usé par la vie.

Il est chez eux tout seul sur son balcon, il boit du gin toute la journée et fume cigarette sur cigarette. C’est un homme aigri, qui regarde avec une grande déception ce qui s’est passé depuis ce jour-là, car il s’est rendu compte qu’il n’a rien foutu de sa vie.

Dans Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres, on le voit sur un balcon, alors qu’il raconte sa vie à un journaliste du magazine gai Fugues. Plus bas, Vincent Roy incarne une version plus jeune de son personnage, donnant ainsi corps à ses souvenirs.

Il faut que je sois touché, que je sois ému. C’est tout en retenue. [...] Il faut que j’exploite l’intériorité. C’est très intéressant parce que je n'ai jamais fait ça , explique Luc Prévost.

Ouvrir en mode plein écran Le personnage de Mado Lamotte est l'une des drag queens les plus connues du Québec. Photo : Radio-Canada

Après avoir connu le milieu des bars et de la broche à foin , comme il le dit, le comédien dit apprécier être entouré d’une grande équipe. Être aux ordres de quelqu’un, ça fait du bien. Je n’ai pas besoin de me demander si la chaise est à la bonne place, si l’éclairage va partir, et si le micro est ouvert!

Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres sera présentée au théâtre Le Trident, à Québec, du 12 septembre au 7 octobre 2023.