Les syndicats réagissent à la nomination d’Anita Anand au Conseil du Trésor

La nomination d’Anita Anand au poste de présidente du Conseil du Trésor est accueillie avec espoir par plusieurs syndicats de la fonction publique fédérale.

La députée d’Oakville, élue pour la première fois en 2019, occupait les fonctions de ministre de la Défense nationale depuis octobre 2021. Elle avait auparavant été nommée ministre des Services publics et de l’Approvisionnement.

Ouvrir en mode plein écran Anita Anand est la nouvelle présidente du Conseil du Trésor du Canada. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Mme Anand succède à la députée d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, à la tête du Conseil du Trésor.

À ce titre, Mme Fortier avait connu une fin de mandat difficile avec des négociations houleuses dans le cadre du renouvellement de la convention collective de plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux.

Les syndicats de la fonction publique fédérale avaient déclenché une grève, en avril dernier. Ils s’étaient montrés très critiques à l'endroit de Mme Fortier durant les négociations qui ont fini par aboutir sur la signature de nouvelles conventions collectives, en mai.

L' AFPC souhaite établir des relations de travail positives et productives

L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a réagi à la nomination de Anita Anand, mercredi après-midi, par voie de communiqué.

Le syndicat y a souligné son intention de porter à l'attention de la nouvelle présidente du Conseil du Trésor certains dossiers en cours, dont le recours collectif des fonctionnaires noirs et celui des fonctionnaires autochtones, ainsi que les modifications au régime de pension des pompiers et pompières et des agentes et agents des services frontaliers.

Ouvrir en mode plein écran Le président national de l'AFPC, Chris Aylward (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En ce moment, plusieurs de nos membres sont encore à la table de négociation ou s’y rendront sous peu. Je pense à ceux du groupe FB à l’Agence des services frontaliers du Canada, ceux et celles qui travaillent à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et à d’autres fonctionnaires fédéraux. On espère ainsi jeter les bases d’une communication fluide et d’un dialogue franc et constructif , a commenté le président national de l’ AFPC , Chris Aylward.

Publicité

M. Aylward par ailleurs estimé que le remaniement ministériel représentait une occasion, aussi bien pour le gouvernement que pour le syndicat, d'améliorer les conditions de travail et de favoriser la justice sociale au profit de la population canadienne.

Un changement d'approche espéré

À la suite de la nomination d’Anita Anand, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a quant à lui dit attendre avec intérêt un nouveau ton dans le cadre de ses collaborations avec le Conseil du Trésor, précisant souhaiter une approche plus collaborative de la part de l'employeur .

Les membres de l’Institut ont travaillé sans relâche pour soutenir ce gouvernement dans les moments les plus difficiles, mais ils ont aussi été continuellement mis à mal. Nous demandons instamment à la ministre Anand de s’engager à collaborer avec les syndicats et d’œuvrer à la mise en place d’un milieu de travail plus moderne et plus inclusif au sein du gouvernement fédéral , a mentionné le syndicat dans une déclaration écrite transmise par courriel à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Les syndicats espèrent plus de collaboration de la part de la nouvelle présidente du Conseil du Trésor. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Patry

Quant à Mona Fortier, l’ IPFPC lui a souhaité de continuer à servir ses électeurs et électrices dans la circonscription d’Ottawa-Vanier , et ce, malgré les déboires causés par le mandat de retour au bureau et la plus grande grève de l’histoire du Canada .

Publicité

De son côté, l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP), par le biais de son président Camille Awada, a confié avoir hâte de travailler avec Anita Anand, disant également espérer observer des changements.

Faisant référence aux négociations des conventions collectives, au système de paye Phénix et au retour des fonctionnaires au bureau, M. Awada a estimé que les employés du secteur fédéral méritaient un meilleur leadership .

Avec les informations d'Alexandra Angers