Dominic LeBlanc promu, tous les ministres de l’Atlantique restent au Cabinet

Les six ministres de l’Atlantique demeurent au Cabinet de Justin Trudeau. Dominic LeBlanc monte en grade et se voit confier le ministère de la Sécurité publique en plus de garder les Affaires intergouvernementales.

Le premier ministre a présenté mercredi les membres du nouveau Conseil des ministres. Il a brassé les cartes et apporté de nombreux changements qui touchent les élus des provinces de l’Atlantique.

Le Néo-Brunswickois Dominic LeBlanc garde le portefeuille des Affaires intergouvernementales et demeurera responsable des relations avec les provinces. Il hérite aussi de la Sécurité publique et des Institutions démocratiques.

Ginette Petitpas-Taylor devient ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Sa collègue Ginette Petitpas Taylor passe des Langues officielles au ministère des Anciens Combattants. Elle devient aussi ministre associée de la Défense nationale.

Le Néo-Écossais Sean Fraser devient ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités. Il était jusqu’à maintenant responsable de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Sean Fraser devient ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Des responsabilités de plus pour les ministres terre-neuviens

Les deux ministres terre-neuviens se voient aussi confier des responsabilités supplémentaires.

Gudie Hutchins demeure ministre du Développement économique rural. Elle devient ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

Seamus O'Regan reste ministre du Travail et devient ministre des Aînés. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Seamus O’Regan garde le poste de ministre du Travail. Il se voit aussi confier le poste de ministre des Aînés.

Quant au vétéran insulaire Lawrence MacAulay, qui est député depuis 1988, il passe des Anciens Combattants à l’Agriculture et à l’Agroalimentaire.