La châtaigne d'eau est toujours présente dans la rivière Yamaska, mais la bataille que mène l'Organisme de bassin versant de la Yamaska contre cette plante envahissante est fructueuse.

Lors de leur première année de récole de la plante en 2019, l'organisme a récolté l'équivalent d'un autobus scolaire et demi de châtaigne d'eau. Grâce à cette récolte, l'équipe a observé une diminution de la plante de 300 % l'année suivante. Bien qu'elle reprend parfois sa progression, l'opération que fait l'organisme est bénéfique, soutient le responsable aux communications et chargé de projet à l'Organisme, Michel Laliberté.

On est capable d'avoir un résultat immédiat, mais l'enjeu c'est de continuer chaque année , met-il de l'avant.

Le responsable explique que la châtaigne d'eau est une plante exotique envahissante qui se propage rapidement. C'est un plan qui ne devrait pas se retrouver au Québec, mais on en retrouve malheureusement dans quelques-unes de nos rivières dans le sud du Québec , soutient-il au micro de Par ici l'info. Il ajoute que cette plante a été importée de l'Asie à des fins ornementales.

On peut penser à des gens qui, dans leur cour arrière, ont soit des bassins d'eau ou qui s'aménagent des petits marais, des petits étangs , expose le chargé de projet.

Je dois le reconnaître, c'est une magnifique plante et sa plus grande qualité c'est qu'elle pousse et grandit très rapidement, mais malheureusement des fois ça se trouve dans nos lacs et nos rivières.