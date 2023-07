La table est mise pour le souper dans les rues de la Traversée du lac Saint-Jean

En marge de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, la population de Roberval et de la région tout entière est invitée à casser la croûte avec voisins et nageurs à l’occasion du traditionnel souper dans les rues, mercredi soir.

Le maire de Roberval, Serge Bergeron, sera bien sûr de la partie.

L’heure est aux préparatifs, il y a un un camion de 53 pieds avec tout le matériel qui va longer le boulevard Saint-Joseph sur presque un demi kilomètre pour y installer les tables devant chaque commerce et devant la mairie. Ensuite, une équipe de bénévoles va passer pour y installer les nappes , a raconté le premier magistrat robervalois, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La météo risque d’être favorable pour cet événement rassembleur. De nombreux dignitaires et politiciens seront présents, puisque le souper dans les rues est un bon prétexte pour serrer des mains et rencontrer les électeurs, entre deux bouchées de tourtière et de tarte aux bleuets.

C'est une occasion qui m'est donnée de pouvoir remercier les gens pour l'excellence de leur travail. La Traversée, ça nécessite plusieurs, plusieurs bénévoles.

L’an prochain, la Traversée internationale du lac Saint-Jean célébrera son 70e anniversaire.

Mercredi, les 25 nageurs inscrits au marathon de nage en eau libre de 32 kilomètres, entre Péribonka et Roberval, débarquent dans la ville riveraine. Ils prendront part au souper dans les rues qui, bon an mal an, attire environ 10 000 convives.

Maire chanteur

Samedi, une fête spéciale nommée la Fiesta du maire aura lieu à Roberval. La population est invitée à y participer. Si Serge Bergeron a interprété le classique Piékouagami lors de l’édition 2022 de la Traversée, il n’a pas prévu de faire aller ses cordes vocales dans le cadre de la présente édition de cette huitaine de gaieté .

Ouvrir en mode plein écran Serge Bergeron est maire de Roberval. Photo : Radio-Canada

Par contre, le maire chanteur signale qu’il sera en spectacle jeudi soir au cabaret de la Pulperie de Chicoutimi pour y présenter son récital Serge Bergeron chante Lama. Le spectacle est gratuit.

Ce sera un plaisir pour moi de me retrouver sur scène et d'y interpréter les chansons de Serge Lama , a-t-il indiqué.