Annapolis Royal se rapproche de ses racines acadiennes

Des Acadiens de la région autour d'Annapolis Royal organisent la première cérémonie officielle de commémoration de la déportation des Acadiens au quai de la Reine du Fort-Anne.

J'ai déjà marché là moi-même, mais ça ne m'est jamais venu à l'idée que mes ancêtres, et nos familles avaient marché sur le même chemin pour être déportés et arracher de leur terre longtemps passée , confie Robert Surette, membre de l'Association des Familles Acadiennes de Port-Royal 1632-1755. Donc ça nous tient à cœur, vraiment à cœur.

Ouvrir en mode plein écran Robert Surette a fondé l'Association des Familles Acadiennes de Port-Royal 1632-1755 pour remettre à l'avant plan la culture et l'histoire de ces ancêtres dans la région d'Annapolis Royal. Photo : Gracieuseté de Robert Surette

Il a fait la recherche généalogique pour se rendre compte que ces ancêtres demeuraient dans la région et Jeanne Pellerin, qui était l'épouse de Pierre Surette, un de ses patriarches a même été déportée sur le bateau le Pembroke. Ce lien de sang avec la déportation l’a motivé à organiser une commémoration.

Je pense que c'est très très important pour la ville d'Annapolis Royal , dit la crieuse de la Ville, Christne Igot, qui sera aussi de la cérémonie du 28 juillet à 17:30. Nous avons le quai de la Reine qui existe toujours en partie ici sur le site du Fort-Anne, et nous savons que c'est là qu'il y a eu la 2e déportation la plus importante.

Ouvrir en mode plein écran Voici ce qui reste du quai de la Reine au lieu historique national du Fort-Anne. C'est la qu'en 1755, 1664 Acadiens ont été déporté. Photo : Gracieuseté de Robert Surette

Elle fait référence aux 1664 Acadiens déportés de ce quai sur sept bateaux anglais, le 8 décembre 1755.

Il est important pour les gens de notre ville, qui est devenue une ville anglophone, de bien comprendre cette page noire de l'histoire du Canada , pense Christine Igot.

Il est important pour nous de ne pas oublier et même de l'apprendre parce qu' il y a beaucoup d'anglophones qui ne la connaissent pas, cette histoire.

Tout le monde parle souvent de Grand-Pré, les gens visitent Grand-Pré, mais ici aussi, c'est un site acadien très important!

Christine Igot, elle-même anglophone, mais francophile, est vraiment contente que l’histoire acadienne reprenne sa place dans la région grâce à l'Association des Familles Acadiennes de Port-Royal 1632-1755, mais aussi aux dirigeants de la Ville qui sont enclins à ramener l’apport des Acadiens dans la fondation d’Annapolis Royal.

Ouvrir en mode plein écran La crieuse de la Ville d'Annapolis Royal, Christine Igot, et à sa droite, la mairesse de la Ville, Anne-Marie Boyer, lors de la proclamation du roi Charles III. Photo : Facebook/Town of Annapolis Royal

Les Acadiens, ils étaient ici, ils habitaient ses rives , rappelle la crieuse avec passion. Et tout ce qui s'est passé ici entre les Anglais et les Français, les 13 batailles sur ce site et le fait que ce lieu a changé de mains, sept fois entre les Anglais et les Français c'est une histoire très, très fascinante et importante pour les francophones, pour les Acadiens et pour tous les visiteurs.

Robert Surette est du même avis, il rappelle que les pionniers se sont installés dans cette région côtière de la baie de Fundy et il ne comprend pas que ces pionniers ne soient pas plus reconnus.

Ouvrir en mode plein écran Alain Leblanc, Paul Lalonde, Robert Surette et Mark Hebert avec certains membres de leur familles sont les membres fondateurs de l'Association des Familles Acadiennes de Port Royal 1632-1755 Photo : Radio-Canada

Tout a débuté dans le coin ici et ça l’air que c’est un coin oublié , déplore-t-il. Puis nous autres avec notre petit groupe, on essaie de valoriser le patrimoine acadien, c'est le mieux qu'on peut faire.

Publicité

L'événement commémoratif pour la déportation des Acadiens s’ajoute à la levée annuelle du drapeau acadien instauré il y a deux ans.

Cette année, Parcs Canada a décidé d’offrir un mat permanent pour le drapeau qui sera hissé le 15 août. Le drapeau acadien pourra donc flotter en permanence devant le Fort-Anne au cœur d'Annapolis Royal.