Une collision entre deux camions près de Miramichi fait deux morts

Deux personnes ont perdu la vie lors d’une collision sur la route 8 près de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, mardi après-midi.

Des membres de la Force policière de Miramichi, de la GRC et Ambulance NB ont été dépêchés sur la route 8 entre le rond-point et le pont Anderson vers 15 h. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, ils ont constaté qu’un camion forestier et une camionnette étaient entrés en collision.

Deux des trois personnes à bord de la camionnette ont été déclarées mortes sur les lieux de l’accident. Il s’agit d’une femme âgée de 41 ans et d’un homme âgé de 24 ans, tous deux originaire du Nigéria. On ne connaît pas l’état de santé du troisième passager.

La police n’a pas donné de détails sur le nombre de personnes à bord du camion forestier ni sur leur état de santé.

La route 8 a été fermée à toute circulation jusqu’à 22 h, afin de permettre à la police de mener leur enquête. Une inspection mécanique des deux véhicules est en cours.

Un accident de véhicule à moteur hier sur la Route 8 a fait deux morts. Nos pensées sont avec leurs proches. Prenez un moment pour rendre hommage à ces travailleurs et à tous ceux qui ont perdu la vie par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. pic.twitter.com/UQwjQMgAlt — SecuriTravailNB (@SecuriTravailNB) July 26, 2023

Mardi matin, Travail sécuritaire NB a indiqué que deux travailleurs étaient morts lors de cet accident.