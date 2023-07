Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU), qui représente les employés des magasins d'alcool du Manitoba, a accepté d'avoir une médiation, mais n'a pas accepté d'arrêter la grève qui se poursuit encore ce mercredi.

Un porte-parole du syndicat, qui représente 1400 employés, a accepté la proposition de la Société de la couronne de faire appel à un médiateur pour trouver une entente. Parallèlement, la grève se poursuit mercredi et jeudi au centre de distribution de la rue King Edward, à Winnipeg, ainsi que dans les magasins d'alcool et les employés refusent de faire des heures supplémentaires.

Leur contrat a expiré en mars 2022. L’équipe de négociation s'est rencontrée fréquemment depuis, mais selon le président du syndicat Kyle Ross, l'employeur n'offre pas de salaires viables.

De son côté, la Société manitobaine des alcools et des loteries a présenté une offre sur 4 ans et affirme qu'elle inclut une augmentation supérieure aux 2 % par an initialement proposés. Elle souligne aussi que des dispositions existent pour que les employés au bas de l'échelle salariale obtiennent des augmentations en rapport avec le salaire minimum légiféré.

Lundi, Kyle Ross a lui déclaré qu'une augmentation de 3,3 % serait juste car indexé sur l'augmentation de l'indice des prix à la consommation.

La plupart des magasins d'alcool étaient fermés pendant une journée la semaine dernière pour une grève d'un jour. Seulement sept magasins sont restés ouverts par les gestionnaires.